Arsenal e Liverpool empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira (8), no Emirates Stadium, em partida válida pela 21ª rodada da Premier League. O clássico inglês encerrou a sequência de jogos mais aguardados do futebol internacional no dia, após a conquista do título do PSG sobre o Olympique de Marseille na Supercopa da França e a vitória do Real Madrid diante do Atlético de Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha.

Com o empate, a equipe treinada por Mikel Arteta mantém a liderança da Premier, agora com 49 pontos em 21 rodadas, resultado de uma campanha consistente de 15 vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de 40 gols marcados e 14 sofridos. O time comandado por Arne Slot permanece na quinta posição, em busca das primeiras colocações, com 35 pontos, conquistados em uma campanha de altos e baixos: 10 vitórias, cinco empates e seis derrotas, com 32 gols feitos e 28 contra.

Como foi a partida? ⚽

O Arsenal teve melhor desempenho no primeiro tempo e exerceu amplo controle no campo ofensivo, com pressão constante sobre o Liverpool, que adotou postura mais defensiva e apostou nos contra-ataques. A equipe londrina criou boas oportunidades, sobretudo com Bukayo Saka, que levou perigo em investidas individuais pela direita e exigiu intervenção de Alisson aos 17', além de tentativas de Jurriën Timber, Leandro Trossard e Declan Rice, que também finalizaram da entrada da área ao longo dos primeiros 45 minutos. Apesar do domínio dos mandantes, a chance mais clara da etapa inicial pertenceu aos visitantes, quando, aos 26', após erro na saída de bola, Conor Bradley arriscou de fora da área e acertou o travessão.

David Raya observa a bola acertar a trave após chute de longa distância de Conor Bradley, do Liverpool, em falha da defesa do Arsenal (Foto: Ben Stansall/AFP)

No segundo tempo, o panorama da partida mudou, com o Arsenal adotando postura mais defensiva após a intensidade da etapa inicial, enquanto o Liverpool passou a trocar passes no campo ofensivo e assumir o controle das ações. Logo aos 3', Florian Wirtz fez jogada individual pelo lado esquerdo, tentou se desvencilhar da marcação e caiu na área, pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Com maior presença no ataque, os Reds mantiveram a pressão, enquanto Arteta demonstrou insatisfação à beira do campo e cobrou avanço das linhas de sua equipe, que teve dificuldades para retomar o protagonismo. As melhores respostas surgiram com a entrada dos brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, que trouxeram mais intensidade ao setor ofensivo.

O que vem por aí? 🔎

Os próximos compromissos das equipes são válidos pela terceira fase da Copa da Inglaterra, conhecida oficialmente como FA Cup. O Arsenal visita o Portsmouth, da segundona inglesa, neste domingo (11), às 11h (de Brasília), enquanto o Liverpool recebe o Barnsley, da terceira divisão nacional, na segunda-feira (12), às 16h45 (de Brasília).

