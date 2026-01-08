PSG supera Olympique de Marselha nos pênaltis e vence Supercopa da França
Paris venceu por 4 a 1 nas cobranças após empatar nos acréscimos do tempo regulamentar
O PSG venceu o Olympique de Marselha nos pênaltis nesta quinta-feira (8) e conquistou a Supercopa da França, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait. No maior clássico do país, ambos empataram por 2 a 2 no tempo regulamentar, com gols de Dembélé, Gonçalo Ramos, Mason Greenwood e Willian Pacho (contra).
Nas penalidades, Matt O'Riley e Hamed Traoré desperdiçaram suas cobranças, defendidas pelo goleiro Chevalier. O time parisiense venceu por 4 a 1 nas cobranças e ergue o 14ª troféu na história da competição.
Como foi PSG x Olympique de Marselha?
O Paris Saint-Germain foi para o intervalo em vantagem no clássico diante do Olympique de Marselha. Em clássico equilibrado e valendo taça, o gol do PSG saiu logo aos 16 minutos. Após pressão na saída de bola adversária, Vitinha acionou Ousmane Dembélé, que finalizou por cobertura na saída de Gerónimo Rulli e abriu o placar. A equipe de Luis Enrique manteve maior posse de bola ao longo da etapa, além de alta precisão nos passes.
A equipe parisiense criou outras chances, como finalização de Nuno Mendes defendida por Rulli e tentativa de Dembélé para fora. O Marseille respondeu em bolas paradas — principalmente escanteios — e jogadas em velocidade. Outros destaques ficaram para Lucas Chevalier, que fez defesas importantes em cabeceio de Leonardo Balerdi e em finalização de Amine Guoiri, além de Mason Greenwood e Timothy Weah.
Na volta do intervalo, quem se impôs como protagonista do confronto foi o Olympique de Marselha. O PSG iniciou com mais posse e criou chances com João Neves, Désiré Doué e Dembélé, mas os rivais passaram a dar mais perigo em sequência, exigindo várias intervenções de Lucas Chevalier.
Aos 29 minutos, Greenwood invadiu a área sem marcação, passou por Chevalier e sofreu pênalti. O próprio atacante fez a cobrança e deslocou o goleiro para empatar. Na reta final, Hamed Junior Traorè cruzou rasteiro, Aubameyang disputou a bola e Willian Pacho desviou contra o próprio gol aos 41 minutos.
Porém, mesmo com a derrota encaminhada para o PSG, o clube mostrou o porquê domina no futebol francês. Poucos minutos após a virada, o Paris emplacou um contra-ataque, Barcola recebeu no alto e ajeitou de cabeça para Gonçalo Ramos marcar e levar o jogo aos pênaltis.
Pênaltis
PSG
Gonçalo Ramos ⚽
Vitinha ⚽
Nuno Mendes ⚽
Desiré Doué ⚽
Olympique de Marselha
Matt O'Riley ❌
Hamed Traoré ❌
Amir Murillo ⚽
O que vem por aí?
Agora, o PSG foca no confronto com o Paris FC pelos 16 avos de final da Copa da França, na segunda-feira (12), às 17h10 (de Brasília). Do outro lado, o Olympique de Marselha visita o Bayeuk, também pela Copa da França, na terça-feira, às 17h.
