IA na Copa do Mundo: Fifa e patrocinadora apresentam inovações

A Fifa e a Lenovo anunciaram, na última quarta-feira, um conjunto de inovações tecnológicas baseadas em inteligência artificial (IA) que serão implementadas antes e durante a Copa do Mundo deste ano. A explanação foi durante evento da multinacional chinesa em Las Vegas, nos Estados Unidos. A companhia é parceira oficial de tecnologia do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O pacote de soluções (detalhado abaixo), denominado "Football AI", inclui três frentes principais: o Football AI Pro, os avatares de jogadores em 3D habilitados por IA e uma versão atualizada do Referee View, tecnologia voltada às transmissões.

De acordo com a Fifa, as ferramentas têm como objetivo apoiar arbitragem, a análise de desempenho e engajamento de torcedores. Também integram os objetivos estratégicos da entidade no ciclo 2023–2027.

continua após a publicidade

A Lenovo será responsável por fornecer dispositivos habilitados para IA, infraestrutura, software, serviços e soluções. Isso tanto para a Copa do Mundo deste ano quanto para a próxima Copa do Mundo Feminina, no ano que vem, ampliando o escopo comercial da parceria com a entidade.

Revolução

O Football AI Pro é descrito como um assistente de conhecimento generativo com IA, desenvolvido para apoiar todas as 48 seleções participantes na Copa do Mundo deste ano. A ferramenta foi concebida para reduzir desigualdades no acesso à análise de dados no futebol, oferecendo capacidades avançadas de análise pré e pós-jogo a todas as equipes, independentemente de estrutura ou orçamento.

continua após a publicidade

De acordo com a Fifa, a nova ferramenta utiliza a tecnologia da Lenovo combinada ao modelo de linguagem de futebol da própria entidade, analisando centenas de milhões de pontos de dados relacionados ao jogo. Os insights gerados podem ser apresentados em texto, vídeo, gráficos e visualizações em 3D, com suporte a comandos em diferentes idiomas.

Outro destaque é a introdução de avatares de jogadores em 3D habilitados por IA, considerados um avanço na tecnologia de impedimento semiautomatizado. Os atletas que disputarão a Copa do Mundo serão escaneados digitalmente para a criação de modelos 3D precisos. Cada escaneamento leva cerca de um segundo e capta dimensões corporais detalhadas, permitindo o rastreamento confiável dos jogadores, inclusive em situações de movimento rápido ou obstrução visual.

Tais avatares em 3D também serão incorporados às transmissões oficiais. A ideia é que isso permita que decisões de impedimento tomadas pelo VAR sejam apresentadas de forma mais detalhada e compreensível para os torcedores nos estádios e nas transmissões.

Também foi anunciada uma atualização do Referee View (câmera do árbitro), tecnologia testada durante a Copa do Mundo de clubes. Com o uso de software de estabilização alimentado por IA, as imagens captadas pela câmera passarão por suavização em tempo real. Assim, a ideia é reduzir o desfoque causado pelo movimento e oferecer uma perspectiva em primeira pessoa de maior qualidade para as transmissões.

- A Copa do Mundo vai ser o maior espetáculo de todos os tempos… FIFA e Lenovo estão abraçando totalmente tecnologias digitais e inteligência artificial, "Football AI", para apoiar equipes e árbitros, ao mesmo tempo que proporcionam uma nova experiência impactante aos torcedores globalmente - destacou Gianni Infantino, presidente da Fifa, complementado por Yuanqing Yang, chairman e CEO da Lenovo:

- A Copa do Mundo FIFA 2026, impulsionada pela IA da Lenovo, será a edição tecnologicamente mais avançada da história. Estamos fornecendo soluções completas de TI. O Football AI Pro será um divisor de águas.

A maior competição de futebol do mundo será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Pela primeira vez será em três países. E pela primeira vez contará com 48 seleções.