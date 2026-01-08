Voando, Rodrygo decidiu com um gol a classificação do Real Madrid para a final da Supercopa da Espanha. Os merengues venceram por 2 a 1, com gols de Valverde e Rodrygo, enquanto Sorloth descontou para os colchoneros. Nas redes sociais, europeus reagiram à atuação do brasileiro no derby de Madrid.

Com a vitória sobre o Atlético de Madrid, o Real Madrid garantiu vaga na final da competição, onde enfrentará o Barcelona, que havia assegurado sua classificação após golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na outra semifinal. O El Clásico decisivo será disputado no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília).

O Real Madrid vive grande momento, bem como Rodrygo, que reencontrou o caminho do seu bom futebol. Foram três gols e três assistências nos últimos cinco jogos. Uma participação em gol em excedente quanto ao número de partidas.

O Real chega a sua quinta vitória consecutiva, incluindo uma goleada por 5 a 1 sobre o Real Betis na última rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da boa fase, Xabi Alonso ainda lida com um desfalque importantíssimo: Mbappé sofreu uma lesão no joelho.

