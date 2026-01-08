Em busca do sétimo título pelo América, Jardine inicia nova disputa e conta com reforço brasileiro

Ídolo do América, o técnico André Jardine inicia mais um capítulo de sua trajetória no clube neste fim de semana. No próximo sábado (0h), o América faz sua estreia no Torneio Clausura 2026 da Liga MX diante do Tijuana, marcando o início de sua sexta participação na competição nacional desde que chegou ao clube, em junho de 2023.

Maior vencedor da história do América, André Jardine soma seis títulos no comando da equipe. O treinador foi tricampeão mexicano entre 2023 e 2024 e conquistou automaticamente o título de Campeão dos Campeões (torneio disputado entre os vencedores dos torneios Apertura e Clausura da Liga MX) além da Campeones Cup e da Supercopa da Liga MX, todos em 2024. Após um 2025 sem taças, Jardine inicia a nova temporada com foco na retomada, buscando recolocar o clube na disputa direta pelos principais títulos.

- Todo início de torneio traz uma energia diferente. Sabemos da responsabilidade que é estar à frente do América e da expectativa que existe, e isso faz parte do trabalho. Conhecemos o caminho dos títulos e vamos brigar novamente por eles. Nosso objetivo é continuar disputando e manter um alto nível durante toda a temporada - declarou Jardine, que conquistou um inédito tricampeonato consecutivo na era dos torneios semestrais, implantada em 1996 no México, interrompendo um incômodo jejum de cinco anos dos americanistas.

Para o Clausura, o América reforçou o meio-campo com a contratação de Rodrigo Dourado, ex-Internacional, velho conhecido de André Jardine, que estava no Atlético San Luis. Técnico e volante trabalharam juntos no mesmo Atlético San Luis, clube comandado por Jardine antes de sua chegada ao América. A expectativa é de que Dourado possa fazer sua estreia pelo novo clube já no confronto contra o Tijuana.

- É um jogador que conheço muito bem, pela trajetória e pela liderança. O Rodrigo entrega equilíbrio, experiência e competitividade. Fico feliz em voltar a trabalhar com ele e tê-lo agora vestindo a camisa do América. Tenho certeza de que vai nos ajudar muito - destacou o técnico, que dirigiu o São Paulo, entre as categorias de base e o time profissional, de 2015 a 2019.

André Jardine é treinador do América do México (Foto: Divulgação/América do México)

Evasão de astros estrangeiros do México

