O Corinthians tinha um acerto com o volante Maycon para renovar seu contrato, mas viu o Atlético-MG atravessar o negócio e acertar a contratação do volante. Nas redes sociais, muitos torcedores do Timão mandaram um recado ao jogador.

Depois de vencer mais um título com o Corinthians, Maycon firmará contrato com o Atlético-MG por três temporadas. Ele é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos. O Atlético precisou disputar a contratação de Maycon com o próprio Corinthians, que também demonstrava interesse em manter o jogador no elenco.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Corinthians mandaram recados a Maycon após acerto com do jogador com o Atlético-MG. Veja os comentários abaixo:

Maycon fez gol em Corinthians x Atlético-MG (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Negociação

Em um primeiro momento, ainda sob a gestão de Fabinho Soldado, o clube paulista chegou a apresentar uma proposta de contrato por três temporadas. No entanto, com a mudança no comando do futebol e a chegada de Marcelo Paz, o vínculo oferecido foi reduzido para dois anos.

A alteração no tempo de contrato acabou enfraquecendo a posição do Corinthians na negociação. Aproveitando o cenário, o Atlético manteve a oferta de três anos, nos moldes considerados mais atrativos pelo estafe do atleta e pelo Shakhtar Donetsk, clube detentor dos direitos do jogador. O Timão até tentou igualar a proposta do Galo, mas o atleta optou por fechar com o time mineiro. Maycon deixa o Corinthians e acerta com o Atlético-MG.

Maycon encerra sua passagem pelo Timão após uma temporada marcante em 2025, na qual foi um dos principais nomes do time e capitão na conquista da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Corinthians, se consolidou como peça regular do time, acumulando 248 jogos e 18 gols com a camisa alvinegra ao longo de sua carreira no clube. Pelo Timão, ele também conquistou três títulos do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025) e um Campeonato Brasileiro (2017).