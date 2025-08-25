O meia-atacante Joelinton, meio-campista do Newcastle convocado para a Seleção Brasileira, deixou o campo com dores na coxa e foi substituído aos 31 minutos do duelo contra o Liverpool. O incidente ocorreu cerca de uma hora após o jogador ter sido convocado por Carlo Ancelotti para integrar a Seleção Brasileira.

Na rede social X, internautas lamentaram a lesão mas apontaram possíveis substitutos, caso o jogador fique indisponível para defender a Seleção nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nomes como Matheus Pereira e Jean Lucas ganham força na web.

O Newcastle ainda não divulgou detalhes sobre a gravidade do problema físico. O clube deve realizar exames nos próximos dias para avaliar a condição do jogador e determinar o tempo necessário para recuperação.

Os jogos para os quais Joelinton foi convocado serão os últimos do Brasil nas Eliminatórias antes da Copa do Mundo. A Seleção enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O segundo compromisso será contra a Bolívia, cinco dias depois, na cidade de El Alto.

Ainda não se sabe se o problema físico impedirá a participação do jogador nos compromissos da Seleção Brasileira programados para o início de setembro. O Newcastle deverá informar sobre as condições do atleta após a conclusão dos exames médicos.

O meio-campo da Seleção Brasileira

Esta convocação marca o retorno de Joelinton à Seleção Brasileira desde março deste ano. Na última passagem pela equipe nacional, sob comando de Dorival Júnior, o meio-campista ficou no banco na vitória de 2 a 1 sobre a Colômbia e foi titular na derrota de 4 a 1 para a Argentina.

Para o setor de meio-campo, além de Joelinton e Bruno Guimarães, Ancelotti convocou Andrey Santos, do Chelsea, Casemiro, do Manchester United, e Lucas Paquetá, do West Ham. Todos os convocados para esta posição atuam no futebol inglês.