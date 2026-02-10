Manchester United encara West Ham e pode acabar com 'sofrimento' de torcedor

West Ham e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h15 (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. Em caso de vitória, os Diabos Vermelhos irão alcançar a quinta vitória seguida, algo que, para um torcedor do clube, significará a mudança de visual.

Frank Ilett, torcedor do Manchester United, prometeu, no dia 5 de outubro de 2024, que só cortaria o cabelo caso a equipe vencesse cinco partidas seguidas. Para acompanhar a jornada, o cidadão, que mora na Espanha, criou o perfil "theunitedstrand" no Instagram, que rapidamente se popularizou no mundo do futebol.

Na época, o clube já vivia oito meses sem conseguir a sequência desejada de vitórias — última vez foi em fevereiro do mesmo ano, com vitórias sobre o Newport County (Copa da Inglaterra), Wolves, West Ham, Aston Villa e Luton Town.

Passagem de Amorim

No momento da promessa, o United vivia os últimos dias da conturbada passagem de Erik ten Hag no clube, que chegaria ao fim no dia 28 de outubro. Poucos dias depois, a diretoria do Manchester United confirmou a contratação de Rúben Amorim, promissor treinador português que veio do Sporting.

Nos primeiros jogos de Amorim, um empate e duas vitórias, com direito a goleada sobre o Everton, por 4 a 0, em Old Trafford. Porém, o que parecia promissor, se tornou um pesadelo para o Manchester United e para Frank Ilett, que seguia sem cortar o cabelo.

No restante da temporada, o United não conseguiu emplacar mais de duas vitórias seguidas, até mesmo com duras derrotas e tropeços contra times inferiores. Mesmo com a boa campanha na Europa League, em que ficou com o vice-campeonato, o clube não conseguiu cinco vitórias em sequência. Com isso, Frank completou oito meses sem ver a tesoura.

Ruben Amorim foi técnico do Manchester United (Foto: Justin Tallis/AFP)

Falsa esperança

O Manchester United começou a atual temporada ainda com Rúben Amorim no comando, mesmo com resultados negativos nos primeiros meses de trabalho. O início ainda contou com tropeços, como a eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Grimsby Town, da quarta divisão inglesa. Porém, em outubro, quando Frank completou um ano da promessa, os Diabos Vermelhos venceram o Sunderland, 15 dias depois, após a Data Fifa, derrotaram o Liverpool, e, na sequência, passaram pelo Brighton.

Pela primeira vez em um ano e meio, o United finalmente embalou três vitórias seguidas, mas rapidamente a esperança acabou. Fora de casa, contra o Nottingham Forest, a equipe empatou por 1 a 1 e deu fim a sequência de vitórias. Após o tropeço, o Manchester United voltou a ser inconstante, e, em janeiro, o treinador Rúben Amorim foi demitido do comando da equipe após declarações contrárias a diretoria do clube.

Ruben Amorim deixa campo de jogo entre Manchester United e Fulham de cabeça baixa (Foto: Justin Tallis/AFP)

Agora vai?

Sem Amorim, o United realizou dois jogos com Darren Fletcher como interino, que culminou em um empate por 2 a 2 com o Burnley e na eliminação da Copa da Inglaterra, após derrota por 2 a 1 para o Brighton. Sem resultado, o clube contratou Michael Carrick para ser o treinador da equipe até o fim da temporada e, logo na estreia, teve o Manchester City à frente.

Na partida, o Manchester United dominou o clássico e venceu por 2 a 0, com três gols anulados e outras oportunidades desperdiçadas. Na sequência, outro duelo dificílimo, contra o líder Arsenal, fora de casa. Em campo, a vitória por 3 a 2, com gol no fim de Matheus Cunha, deixou viva a sequência do clube.

A terceira vitória veio contra o Fulham. O Manchester United chegou a estar vencendo por 2 a 0. Porém, com dois gols após os 40 minutos da segunda etapa, os londrinos empataram. No último lance, Benjamin Šeško foi o herói da partida e marcou o gol que garantiu mais três pontos aos Diabos Vermelhos.

No último sábado (8), com gols de Bryan Mbuemo e Bruno Fernandes, o United venceu o Tottenham por 2 a 0 e garantiu a quarta vitória seguida. Com o resultado, Frank Ilett, que já está a mais de 490 dias sem cortar o cabelo, nunca ficou tão perto de cumprir a promessa que fez em outubro de 2024. Para que finalmente o torcedor tenha finalmente a troca de visual, os Diabos Vermelhos precisam vencer o West Ham, fora de casa.

Frank Ilett é o torcedor Manchester United que prometeu não cortar o cabelo até o clube não vencer cinco jogos seguidos (Foto: Reprodução)

