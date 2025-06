Lamine Yamal será o camisa 10 do Barcelona em 2025/26

Com a possível transferência de Ansu Fati para o Monaco, da França, por empréstimo, a camisa 10 do Barcelona terá um novo herdeiro: Lamine Yamal. Com a saída do atacante, a joia blaugrana deixará de usar o número 19 quando começar a pré-temporada 2025/26. A informação foi divulgada pelo jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barcelona lançará o uniforme titular para a temporada 2025/26 na próxima terça-feira (2), mas, ainda segundo o diário catalão, o anúncio oficial de que Lamine Yamal será o novo camisa 10 levará mais alguns dias. O clube e o jogador concordaram em organizar um evento para anunciar a renovação e a nova numeração quando ele completar 18 anos.

continua após a publicidade

O craque atingirá a maioridade no dia 13 de julho, justamente quando a equipe de Hansi Flick iniciará os exames médicos e a preparação física de verão. Embora a data final do evento ainda esteja indefinida, é certo que Yamal aparecerá pela primeira vez posando com a camisa 10 do Barça.

Yamal corre para comemorar gol do Barcelona contra o Villarreal (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

Ansu Fati não será mais o camisa 10 do Barcelona

Na última temporada, a camisa 10 ficou "congelada" após Ansu Fati ser emprestado ao Brighton. O jogador atuou em apenas 11 partidas entre La Liga, Copa do Rei e Champions League, e ingressou à Inglaterra em busca de mais minutos. Devido ao baixo rendimento em campo, a transferência acabou fracassando porque o clube inglês se recusou a mantê-lo.

continua após a publicidade

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador está em busca de um projeto que possa oferecer mais tempo em campo para ele. Com isso, o Barcelona está perto de acertar o empréstimo do jogador de 22 anos para o Monaco.

Ansu Fati fez sua estreia pelo Barcelona na temporada 19/20, quando teve um ano espetacular: 33 partidas disputadas e oito gols marcados. Ele seguiu desta forma na temporada seguinte até se lesionar em uma partida contra o Betis e se submeter a quatro cirurgias e nunca mais recuperar o nível que tinha nos primeiros anos da carreira.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.