Atuação de Wesley, ex-Flamengo, agita europeus: 'Mesmo nível'

O jovem Wesley, ex-lateral do Flamengo, teve atuação muito comentada pelos europeus depois da vitória da Roma na tarde desta segunda-feira (9). Com grande atuação do jogador formado pelo Rubro-Negro, a equipe venceu o Cagliari por 2 a 0.

Como é de praxe no trabalho de Gasparini, o italiano rodou bastante o time para o duelo decisivo do torneio. Wesley, cria do Flamengo, foi escalado como ala-esquerdo e teve atuação de grande destaque pelo Campeonato Italiano. O holandês Maalen, contratado recentemente, brilhou com dois gols.

Nas redes sociais, o nome do lateral da Seleção Brasileira foi muito comentado, principalmente por torcedores da Roma. Veja os comentários sobre Wesley, ex-Flamengo, abaixo:

Wesley, ex-Flamengo, improvisado na lateral esquerda, destacou-se na partida (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

Veja os comentários sobre Wesley, cria do Flamengo, após vitória da Roma

Tradução sobre ex-jogador do Flamengo: Não os coloque no mesmo nível. Wesley é um jogador sensacional. Talvez se torne uma academia.

Tradução sobre Wesley, ex-Flamengo: Hoje tudo correu perfeitamente, com destaque para o Wesley. Agora vamos focar no domingo.

Tradução sobre o lateral da Seleção Brasileira: Este time está muito unido. Adicione Nusa e um ponta no estilo de Wesley e você pode competir com qualquer um. A evolução de Pisilli e Ghilardi é impressionante.

Tradução sobre Wesley, ex-lateral do Flamengo: A Roma contratou Wesley e Malen, e Comolli nos entregou o inapresentável João Mário e Openda para as mesmas posições. É inútil ficar dando voltas e procurando desculpas esfarrapadas. O pior é que teremos que deixar esse idiota francês de fora da Liga dos Campeões no ano que vem.

