Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (10/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta terça-feira (10), a agenda do futebol traz jogos por competições nacionais e internacionais. O dia tem partidas pela AFC Champions League Elite, duelos da Premier League, confrontos em copas europeias, Brasileirão e compromissos continentais, com transmissões na TV e no streaming.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 10 de fevereiro de 2026):
AFC Champions League Elite
9h15 – Shanghai Shenhua x Machida Zelvia – Disney+
15h15 – Al Ittihad x Al Gharafa – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
15h – Sampdoria x Palermo – SportyNet
Campeonato Inglês
16h30 – Everton x Bournemouth – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
16h30 – Chelsea x Leeds – ESPN e Disney+
16h30 – Tottenham x Newcastle – ESPN 4 e Disney+
17h15 – West Ham x Manchester United – Xsports e Disney+
Copa da Alemanha (quartas de final)
16h45 – Hertha Berlin x Freiburg – Disney+
Copa da Itália (quartas de final)
17h – Napoli x Como – SportyNet
Campeonato Escocês
17h – Hearts x Hibernian – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Birmingham x West Bromwich – Disney+
Brasileirão
21h30 – Vitória x Flamengo – Sportv e Premiere
Pré-Libertadores
21h30 – Deportivo Táchira x The Strongest – ge tv, ESPN e Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
22h – Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) – Disney+
CONCACAF Champions Cup
22h – Pumas x San Diego – Disney+
0h – Tigres x Forge – Disney+
