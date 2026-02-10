menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (10/2/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Paquetá em Flamengo x Sampaio Corrêa (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Nesta terça-feira (10), a agenda do futebol traz jogos por competições nacionais e internacionais. O dia tem partidas pela AFC Champions League Elite, duelos da Premier League, confrontos em copas europeias, Brasileirão e compromissos continentais, com transmissões na TV e no streaming.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 10 de fevereiro de 2026):

AFC Champions League Elite

9h15 – Shanghai Shenhua x Machida Zelvia – Disney+
15h15 – Al Ittihad x Al Gharafa – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

15h – Sampdoria x Palermo – SportyNet

Campeonato Inglês

16h30 – Everton x Bournemouth – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
16h30 – Chelsea x Leeds – ESPN e Disney+
16h30 – Tottenham x Newcastle – ESPN 4 e Disney+
17h15 – West Ham x Manchester United – Xsports e Disney+

 ➡️ Clique para assistir na Disney+

Copa da Alemanha (quartas de final)

16h45 – Hertha Berlin x Freiburg – Disney+

Copa da Itália (quartas de final)

17h – Napoli x Como – SportyNet

Campeonato Escocês

17h – Hearts x Hibernian – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Birmingham x West Bromwich – Disney+

Brasileirão

21h30 – Vitória x Flamengo – Sportv e Premiere

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Sampaio (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)
Pré-Libertadores

21h30 – Deportivo Táchira x The Strongest – ge tv, ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

22h – Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) – Disney+

CONCACAF Champions Cup

22h – Pumas x San Diego – Disney+
0h – Tigres x Forge – Disney+

