Lance! Biz

Pesquisa aponta times que mais se beneficiaram financeiramente na Champions League

Formato que está na segunda temporada mantém alguns padrões, mas cria outros

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
08:15
Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio
imagem cameraSeja qual for o formato, a 'Orelhuda' é um dos troféus mais cobiçados do mundo
Um estudo da Football Benchmark sobre a temporada atual da Champions League indica quais clubes concentraram os maiores ganhos financeiros com o novo formato da competição. Esta é a segunda edição com a fase de liga em vez da fase de grupos. A análise divulgada considera a combinação de pagamentos fixos de participação, bônus por desempenho e a relação desses valores com as receitas operacionais recentes dos clubes.

De acordo com o levantamento, clubes de maior porte esportivo e financeiro seguem concentrando as maiores cifras absolutas em premiações. Equipes como Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool e Arsenal aparecem entre os que superaram a marca de € 90 milhões em receitas estimadas após a fase de liga. Os valores são estimados pelo analista financeiro Swiss Ramble.

No recorte de impacto proporcional, porém, a Football Benchmark aponta que clubes de menor estrutura financeira foram os que mais se beneficiaram em termos relativos. Em casos como Qarabağ, do Azerbaijão, e o Bodø/Glimt da Noruega, os valores gerados com a participação na Champions League superaram a receita anual mais recente. Ou seja: a presença no torneio europeu teve peso determinante no equilíbrio financeiro dos clubes na temporada.

A análise também indica que, para equipes como Monaco (FRA), Union Saint-Gilloise (BEL) e Olympiacos (GRE), as receitas provenientes da Champions representaram mais da metade da receita operacional anual. Nesses casos, a competição europeia se consolida como uma das principais fontes de recursos.

Em termos de distribuição dos recursos, o estudo lembra que os 36 participantes da fase de liga receberam um valor fixo de entrada, estimado em € 18,62 milhões, além de bônus por vitórias e empates. A partir desse patamar, o avanço às fases eliminatórias amplia o montante recebido por cada clube.

Também foram cruzados os resultados esportivos com o valor de mercado dos elencos. O levantamento aponta correlação entre maior capacidade de investimento no grupo de jogadores e posições mais altas na fase de liga, ainda que haja exceções. O relatório cita que clubes com elencos de menor valor conseguiram avançar aos play-offs, o que, em alguns casos, ampliou o retorno financeiro da campanha europeia.

Segundo a consultoria, após duas temporadas com o novo formato da Champions League, a hierarquia financeira do futebol europeu segue influenciando os resultados esportivos e a distribuição de receitas. Mesmo com o aumento do número de jogos e de participantes.

Jogadores da Liverpool e Inter de Milão duelando na Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)
Pesquisa aponta times que mais se beneficiaram financeiramente na Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

