Por que a fase de Bruno Guimarães expõe um problema do Newcastle?
Camisa 39 é o artilheiro do clube na Premier League com nove gols
O Newcastle visita o Tottenham nesta terça-feira (10), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada da Premier League, e aposta no protagonismo de Bruno Guimarães para buscar a vitória fora de casa. Principal referência técnica dos Magpies na temporada, o brasileiro desponta como uma figura de dependência desde sua chegada à Inglaterra.
Desde que foi contratado pelo Newcastle, em 2022, o clube jamais venceu uma partida sem a presença de Guimarães em campo. O número de ausências não é elevado, mas é significativo: foram 11 jogos, com seis empates e cinco derrotas. O dado, ao mesmo tempo em que reforça a importância e o reconhecimento interno do astro, também evidencia a dependência construída por uma equipe que integra a elite do futebol inglês.
Recém-recuperado de uma lesão no tornozelo, Bruno voltou a atuar após 14 dias no departamento médico na última partida, diante do Brentford. Como de costume, o camisa 39 foi decisivo pelos Magpies, ao dar assistência para Sven Botman e sofrer o pênalti que ele próprio cobrou e converteu. Ainda assim, o Newcastle perdeu por 3 a 2, no St. James' Park.
Mesmo ainda na metade da temporada, Guimarães atravessa, aos 28 anos, a fase mais artilheira de sua carreira. O meio-campista soma nove gols, líder do quesito entre os jogadores de sua posição, além de quatro assistências em 22 atuações, com 1929 minutos disputados na Premier League.
Coletivamente, porém, o desempenho do Newcastle fica aquém das expectativas. O plantel treinado por Eddie Howe ocupa apenas a 12ª colocação, com 33 pontos após 25 rodadas, resultado de nove vitórias, seis empates e dez derrotas, além de 35 gols feitos e 36 sofridos.
"We Talk About Bruno" 🗣️
Bruno Guimarães construiu, nos últimos anos, uma das relações mais bonitas entre um atleta brasileiro e um clube europeu. Com quatro temporadas no Newcastle, ídolo de uma das torcidas mais apaixonadas da Inglaterra e capitão da equipe na conquista do primeiro título em 70 anos de história — a Copa da Liga Inglesa de 2024/25 —, o meio-campista já tem o nome eternizado no clube.
Na temporada 2025/26, volta a demonstrar a capacidade de decidir partidas, seja pela influência no meio-campo, seja pela presença ofensiva ao atacar a área. Ao todo, são 188 partidas, com 31 gols e 31 assistências ao longo de sua trajetória pelo clube.
O desempenho histórico e recente o credencia como nome praticamente certo na próxima Copa do Mundo. Afinal, Bruno é o único jogador que iniciou como titular todos os oito jogos de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. O volante reforça a cada partida na Inglaterra os motivos que o levaram a dividir com Casemiro o posto de principal homem de confiança do treinador na equipe nacional.
