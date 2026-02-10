Rayan tem início na Premier League melhor que Paquetá e Arias; veja números

Conteúdo Especial

Contratado pelo Bournemouth, Rayan tem um início de trajetória meteórico na Premier League e é destaque do clube do sul da Inglaterra. O camisa 37 tem um início até melhor do que os de Lucas Paquetá e Jhon Arias, que retornaram ao futebol brasileiro recentemente.

Embora a amostragem seja pequena, Rayan tem um gol e uma assistência em duas partidas feitas com o Bournemouth na Premier League contra Wolverhampton e Aston Villa. As performances do jovem de 19 anos chegam a "assustar" devido ao nível mostrado no campeonato mais competitivo do mundo.

Contratado pelo West Ham em 2022/2023, Lucas Paquetá precisou de sete partidas para dar sua primeira assistência pelos Hammers. E o passe para o gol de Scamacca ocorreu contra o Anderlecht, na Conference League.

Na Premier League, Paquetá precisou de cinco partidas para dar sua primeira assistência, além de 11 jogos para balançar as redes pela primeira vez com a camisa dos Hammers. Isso dá uma dimensão do feito alcançado por Rayan em seu início de tajetória na Inglaterra.

Astro do Fluminense nos últimos anos, Jhon Arias se transferiu para o Wolverhampton na última janela do verão europeu. Em 23 jogos na Premier League, o colombiano marcou apenas um gol e encerrou sua passagem de forma precoce e com números piores em relação ao de Rayan.

Somando todas as competições, Jhon Arias atuou em 26 partidas, somando dois gols e uma única assistência. No entanto, o colombiano conseguiu duas dessas participações em gols no duelo contra o Shrewsbury Town, que está na 4ª divisão da Inglaterra.

Início de Paquetá na Europa

Se formos comparar o início de Rayan com o de Lucas Paquetá na Europa, precisaremos retornar até janeiro de 2019, que foi quando o meia brasileiro foi contratado pelo Milan. Em seus seis primeiros meses na Itália, o jogador marcou um gol e contribuiu com duas assistências ao longo de 17 partidas.

Na temporada seguinte, Paquetá seguiu sem conseguir se firmar no Milan, tendo feito 27 jogos e dado apenas uma assistência. Foi um início complicado, mas que também engrandece o que Rayan vem fazendo com o Bournemouth em sua primeira passagem pelo Velho Continente.

Rayan é elogiado por Iraola e companheiro

Por conta do grande início de jornada com a camisa do Bournemouth, Rayan é alvo de elogios do técnico Iraola. Após o jogo contra o Aston Villa, o treinador não poupou elogios ao ex-jogador do Vasco, mas disse que o atleta tem pontos a melhorar.

- Jogador fantástico. Rayan pode jogar por dentro ou por fora. Quando ele tem espaço, vai no um contra um. É realmente difícil para o defensor. Ele finalizou muito bem. Ainda é um jovem que precisa melhorar algumas coisas.

Além de Iraola, Rayan também foi alvo de elogios do meia Alex Scott, que também é uma das jovens promessas do Bournemouth. O brasileiro foi chamado de um atleta "brilhante" após duas grandes atuações pelo clube inglês.

- Ele está sendo brilhante. Existe uma grande expectativa sobre ele. Nós sabemos o quão bom ele é, nós vemos ele treinando e tem o Evanílson para ajudá-lo. Nós estamos ajudando como podemos, tentando ensiná-lo inglês. Ele tem sido incrível desde que chegou.

Com um início promissor, Rayan espera seguir se desenvolvendo para dar um salto ainda mais alto na carreira. Recentemente, o Bournemouth negociou jogadores com Manchester City, Real Madrid, PSG, Liverpool, e o jovem brasileiro busca ser o próximo da leva.

