O primeiro tempo da final da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Barcelona foi bastante movimentado. O Real abriu o placar com um belo gol de Kylian Mbappé aos 5 minutos, mas viu o jogo desmoronar em poucos minutos. Aos 22 minutos veio o empate com um golaço de Lamine Yamal. Em seguida, Lewandowski converteu um pênalti e virou o jogo. Raphinha ampliou aos 39 minutos e nos acréscimos, Balde marcou o quarto gol para o Barcelona, fechando o primeiro tempo com o placar de 1 x 4.

Finais entre Real Madrid e Barcelona

Por todas as competições, os clubes também já protagonizaram 17 finais: sete em Copas do Rei, nove Supercopas da Espanha e uma Copa da Liga Espanhola. No retrospecto, o Real Madrid tem quase o dobro de troféus do que o Barcelona, com 11 títulos a seis para os merengues.

Real Madrid: quatro Copas do Rei (1935-36, 1973-74, 2010-11 e 2013-14) e sete Supercopas da Espanha (1987-88, 1989-90, 1992-93, 1996-97, 2011-12, 2016-17 e 2023-24);

Barcelona: três Copas do Rei (1967-68, 1982-83 e 1989-90), uma Copa da Liga Espanhola (1982-83) e duas Supercopas da Espanha (2010-11 e 2022-23).

