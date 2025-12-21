Barcelona estaria de olho em astros de City e Inter de Milão

O Barcelona iniciou o planejamento para a próxima temporada com foco na contratação de um zagueiro de alto nível. Segundo informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", os nomes de Josko Gvardiol, do Manchester City, e Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, são os favoritos do departamento esportivo para liderar o setor defensivo nos próximos anos.

A busca por um novo defensor central é motivada por incertezas no atual elenco. O uruguaio Ronald Araujo, de 26 anos, fez uma pausa na carreira por tempo indeterminado para tratar de problemas de saúde mental, após enfrentar um quadro de depressão. Paralelamente, o contrato de Andreas Christensen expira em junho de 2026 e, devido à estrutura salarial do atleta, o clube não pretende renovar o vínculo, abrindo espaço para uma negociação no próximo verão europeu.

Tanto Gvardiol quanto Bastoni possuem perfis que agradam à comissão técnica de Hansi Flick: são zagueiros canhotos, com boa saída de bola, experiência em competições de elite e versatilidade para atuar como laterais. Ambos possuem contratos vigentes até 2028, o que obrigaria o Barcelona a apresentar propostas robustas para convencer Manchester City e Inter de Milão a liberarem seus titulares.

Josko Gvardiol e Maghnes Akliouche disputam bola em Manchester City x Monaco (Foto: Frederic Dides / AFP)

Viabilidade financeira e outras opções

Embora o clube catalão ainda enfrente restrições no fair play financeiro, a diretoria projeta que poderá operar sob a regra "1:1" (que permite a inscrição de jogadores sem limitações de teto salarial) no próximo verão. O valor de mercado de Gvardiol, contratado pelo City por 90 milhões de euros em 2023, gira atualmente em torno de 70 milhões de euros. Já Bastoni tem valor estimado em 80 milhões de euros.

A saída de Pep Guardiola do Manchester City, prevista para o final desta temporada, é vista pelo Barcelona como um fator que pode facilitar uma eventual negociação pelo croata. Além da dupla principal, o clube monitora outros nomes, como Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Pau Torres (Aston Villa), embora estes ainda não reúnam consenso total internamente.

Opções consideradas de menor custo, como Marc Guéhi (Crystal Palace) e Ibrahima Konaté (Liverpool), também foram avaliadas, mas o departamento esportivo entende que eles não representariam uma evolução técnica significativa em relação aos jogadores já disponíveis, como Eric Garcia. Enquanto o mercado não abre, o técnico Hansi Flick tem improvisado o lateral Gerard Martín na função de zagueiro para suprir as ausências no setor.

Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

