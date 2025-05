Travis Scott vai à loucura com vitória do Barcelona sobre o Real Madrid; confira

O rapper Travis Scott foi uma das estrelas fora de campo no eletrizante El Clásico deste domingo (11), que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 3 sobre o Real Madrid, pela 35ª rodada de La Liga. Aos 34 anos, o artista norte-americano estampou sua marca "Cactus Jack" na camisa dos Culés, em mais uma ação especial da parceria entre o clube e o Spotify, patrocinador master.

Confira reação de Travis Scott na vitória do Barcelona

A presença de Travis não passou despercebida: além de vibrar com os torcedores e dirigentes do Barcelona nas arquibancadas, suas músicas embalaram o aquecimento das equipes no Estádio Olímpico Lluís Companys, com sucessos como "goosebumps".

Na véspera do clássico, o Barcelona havia anunciado que a coleção colaborativa com o artista esgotou em menos de 24 horas no site oficial do clube. Assim como a banda Coldplay — que estampou a camisa blaugrana no primeiro turno contra o Real — Travis Scott parece ter dado sorte: o Barça venceu o Real Madrid nas duas ocasiões em que contou com artistas na camisa.

O selo "Cactus Jack" pertence à marca pessoal de Travis Scott, e estampou a camisa do Barcelona no El Clásico, que terminou em 4 a 3 para o Barça (Foto: Divulgação/Barcelona)

