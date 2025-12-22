Retrospectiva Lance!: como foi o 2025 do Barcelona?

O Barcelona encerrou o ano com uma trajetória marcada por um processo de reestruturação técnica e institucional sob a gestão de Hansi Flick. O período foi marcado pelo brilho de grandes craques, o retorno parcial do clube à sua sede histórica — Camp Nou — e pela afirmação de jovens talentos da base como pilares do elenco profissional. No âmbito esportivo, a equipe alternou momentos de domínio doméstico, com destaque para as vitórias em clássicos, mas com desafios a nível continental. Por isso, o Lance! te mostra como foi o 2025 dos Culés. Veja a retrospectiva:

Conquistas nacionais e domínio em El Clásico

O início de 2025 teve como ponto alto a conquista da Supercopa da Espanha em janeiro, realizada na Arábia Saudita. O Barcelona goleou o Real Madrid por 5 a 2 na final, em uma partida que registrou o primeiro título oficial da era Flick. Lamine Yamal e Raphinha foram os protagonistas do confronto, com o brasileiro marcando o gol que selou a vitória.

O desempenho em clássicos seguiu consistente ao longo do ano, com o título da Copa do Rei em cima do Real Madrid, no Estádio Olímpico de Sevilla. Em grande confronto com duas viradas, os Blaugranas contaram com gol de Jules Koundé para vencer por 3 a 2 na prorrogação e erguer o 32º troféu na história da competição.

Na La Liga, o Barcelona fez história. O clube catalão conquistou o segundo Campeonato Espanhol nas três últimas temporadas, sendo o primeiro sob o comando de Hansi Flick. Se fizermos o recorte do século, o Barça possui mais conquistas que o Real Madrid: 12 a 9. Ao longo de toda história, porém, os Blancos estão isolados no topo, com 36 a 28.

Jogadores do Barcelona comemoram título sobre o Real Madrid, pela Copa do Rei (Foto: Josep Lago / AFP)

A conquista foi de forma contundente, sem deixar dúvidas acerca da campanha da equipe. Mesmo com problemas financeiros, o time se uniu e mostrou que é, até hoje, melhor do país. Prova disso é que os Culés venceram os quatro clássicos contra o Real Madrid na última temporada. Em 2025/26, o líder segue o mesmo.

Protagonismo técnico de Yamal e Raphinha

O desempenho individual de Lamine Yamal e Raphinha foi o motor ofensivo do Barcelona durante não apenas nos últimos doze meses, como em todo o decorrer da última temporada. A dupla liderou as estatísticas de gols e assistências do time de Hansi Flick, e o desempenho fez ambos figurarem entre os favoritos para conquistar a Bola de Ouro e o Fifa The Best — vencido posteriormente pelo francês Ousmane Dembélé, multicampeão pelo PSG.

O astro brasileiro foi um dos grandes destaques do futebol mundial na temporada 24/25, alcançando números expressivos com a camisa da equipe catalã e também com a amarelinha. Somando clube e seleção, Raphinha disputou 63 jogos, marcou 38 gols e deu 26 assistências, com um total de 64 participações em gols. Parado por muito tempo em 2025/26 por conta de lesões, o camisa 11 tem seis gols e três assistências em 13 jogos.

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol do Barcelona sobre o Osasuna no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)

Lamine Yamal, por outro lado, convive com lesões e uma brusca queda de desempenho no início desta temporada. O jovem atacante já perdeu seis jogos por conta da pubalgia, o que é uma preocupação internamente. Em 2024/2025, o atacante havia perdido oito partidas, sendo três pela Espanha e cinco pelo clube catalão. Na temporada anterior, com apenas 17 anos, a joia encantou o futebol mundial, balançando as redes 18 vezes e gerou outros 21 a partir de passes para seus companheiros.

Gestão de elenco e retorno ao Camp Nou

A janela de transferências de verão trouxe reforços pontuais para aumentar a profundidade do elenco, como Joan García e Marcus Rashford, mas a diretoria concentrou esforços na manutenção de jogadores fundamentais e na promoção de jovens das categorias de base para o time principal.

Apesar das poucas movimentações no mercado da Bola, o dirigente acredita que o principal objetivo foi cumprido, que era a manutenção da equipe que conquistou a La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha na última temporada.

Estágio da reforma do Camp Nou Spotify, em julho (Foto: Reprodução/Barcelona)

Por fim, um dos eventos mais significativos do ano foi o retorno parcial ao Spotify Camp Nou no segundo semestre de 2025. Após o período de obras que obrigou o clube a mandar seus jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys, a reabertura de parte das arquibancadas simbolizou o resgate da identidade do Barcelona como mandante.

O período de obras, no entanto, foi superior ao esperado devido às complicações e não autorizações governamentais. O cenário mudou quando o Barcelona recebeu o sinal verde da Câmara Municipal da cidade, que, ao contrário da Fase 1A, não apresentou objeções à concessão do primeiro alvará de ocupação para a Fase 1B.

