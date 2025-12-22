menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Real Madrid x Barcelona: LaLiga tem virada na distribuição de direitos de transmissão

Campeonato Espanhol segue com trio de times mantido entre os que mais arrecadam

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
15:09
Éder Militão e Marcus Rashford em ação no duelo entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
imagem cameraMaior clássico espanhol acontece também nos bastidores
  • Matéria
  • Mais Notícias

A distribuição das receitas de direitos de transmissão da LaLiga passou por uma mudança relevante entre as temporadas 2023/2024 e 2024/2025. A entidade que organiza o Campeonato Espanhol divulgou o documento mais recente, que destaca o Real Madrid ultrapassando o Barcelona e assumindo a liderança no ranking de clubes que mais recebem recursos audiovisuais da competição.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Na temporada 2023/2024, o Barcelona foi o clube com maior faturamento em direitos de TV, com receita estimada em € 162,5 milhões, enquanto o Real Madrid apareceu logo atrás, com cerca de € 159,5 milhões. A ordem refletia a combinação de desempenho esportivo recente e outros critérios previstos no modelo de distribuição da LaLiga.

O cenário mudou quando a LaLiga distribuiu € 1,43 bilhão em direitos audiovisuais, abaixo dos € 1,49 bilhão do ciclo anterior. Pode parecer pouco, mas a redução do bolo afetou todos os clubes, e de forma desigual. O Real Madrid teve uma queda menor e encerrou a última temporada como o clube que mais recebeu recursos de TV: € 157,9 milhões, superando o Barcelona, que caiu para a segunda posição com € 156,4 milhões.

continua após a publicidade

A inversão ocorre mesmo com o Barcelona tendo conquistado o título espanhol, o que reforça o peso de outros critérios além da classificação final. Pela regulamentação vigente, 50% das receitas são distribuídas de forma igualitária entre os clubes da primeira divisão. A outra metade é repartida com base no desempenho esportivo acumulado nas últimas cinco temporadas e na implantação social. Este último critério considera audiência, venda de ingressos e contribuição para a geração de valor audiovisual.

Na sequência do ranking, o Atlético de Madrid manteve a terceira posição, embora também com redução: de € 117,9 milhões em 2023/24 para € 108,2 milhões em 2024/25.

continua após a publicidade
Militão e Pedri disputando a bola em Barcelona x Real Madrid, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Real Madrid x Barcelona: LaLiga tem virada na distribuição de direitos de transmissão (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias