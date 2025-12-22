A distribuição das receitas de direitos de transmissão da LaLiga passou por uma mudança relevante entre as temporadas 2023/2024 e 2024/2025. A entidade que organiza o Campeonato Espanhol divulgou o documento mais recente, que destaca o Real Madrid ultrapassando o Barcelona e assumindo a liderança no ranking de clubes que mais recebem recursos audiovisuais da competição.

Na temporada 2023/2024, o Barcelona foi o clube com maior faturamento em direitos de TV, com receita estimada em € 162,5 milhões, enquanto o Real Madrid apareceu logo atrás, com cerca de € 159,5 milhões. A ordem refletia a combinação de desempenho esportivo recente e outros critérios previstos no modelo de distribuição da LaLiga.

O cenário mudou quando a LaLiga distribuiu € 1,43 bilhão em direitos audiovisuais, abaixo dos € 1,49 bilhão do ciclo anterior. Pode parecer pouco, mas a redução do bolo afetou todos os clubes, e de forma desigual. O Real Madrid teve uma queda menor e encerrou a última temporada como o clube que mais recebeu recursos de TV: € 157,9 milhões, superando o Barcelona, que caiu para a segunda posição com € 156,4 milhões.

A inversão ocorre mesmo com o Barcelona tendo conquistado o título espanhol, o que reforça o peso de outros critérios além da classificação final. Pela regulamentação vigente, 50% das receitas são distribuídas de forma igualitária entre os clubes da primeira divisão. A outra metade é repartida com base no desempenho esportivo acumulado nas últimas cinco temporadas e na implantação social. Este último critério considera audiência, venda de ingressos e contribuição para a geração de valor audiovisual.

Na sequência do ranking, o Atlético de Madrid manteve a terceira posição, embora também com redução: de € 117,9 milhões em 2023/24 para € 108,2 milhões em 2024/25.

