Ex-Vasco, Clayton Silva é destaque na artilharia da Liga Portuguesa

O atacante Clayton Silva completou a marca de 50 partidas oficiais pelo Rio Ave FC, de Portugal. O jogador brasileiro, de 26 anos, apresenta desempenho de 28 gols e cinco assistências desde sua contratação pela equipe de Vila do Conde.
Na atual temporada 2025/26 da Primeira Liga, o camisa 9 acumula 10 gols e três assistências em 14 jogos disputados. Com os números registrados no início deste ciclo, o atleta ocupa a terceira colocação na tabela de artilharia do Campeonato Português. À frente de Clayton Silva estão o atacante Vangelis Pavlidis, do Benfica, com 13 gols, e Luis Suárez, do Sporting, que marcou 11 vezes na competição.
Retrospecto e carreira do atleta
O desempenho ofensivo do jogador tem influenciado a pontuação do Rio Ave na tabela de classificação, com participações diretas em vitórias da equipe na atual edição do torneio, na qual o time ocupa a 10ª colocação. Em declaração sobre o momento profissional e as marcas estatísticas alcançadas, Clayton ressaltou o foco na continuidade do trabalho.
— Estou muito feliz pelos números que venho alcançando aqui no Rio Ave. Cada jogo é uma oportunidade de ajudar o time e sinto que ainda posso fazer muito mais por essa camisa e por essa torcida. O mais importante é conquistar resultados e contribuir para que o clube continue crescendo — afirmou o atacante.
Revelado pelo futebol brasileiro, Clayton Silva teve passagens por Vasco da Gama, Juventude, Vila Nova e Globo FC. Antes de ingressar no Rio Ave, o atleta atuou pelo Casa Pia, também de Portugal. O atacante mantém vínculo contratual com a equipe villacondense e segue como titular na sequência da temporada portuguesa.
