Palmeiras volta a garantir valores pela venda de Endrick ao Real Madrid; entenda
Atacante revelado pelo Verdão segue gerando quantias pagas pelo Real Madrid
Endrick já ficou no passado do Palmeiras, mas só em campo. Nas finanças, o atacante revelado no clube paulista segue gerando quantias ao clube. São valores ainda relativos à venda do atacante para o Real Madrid. A última verba desbloqueada foi na última quarta-feira, quando ele entrou como titular e ficou mais de 45 minutos em campo.
Pelo acordo selado na ocasião da transferência, o Palmeiras garante € 75 mil (R$ 484 mil) por cada situação desta citada acima. E ela ocorreu contra o Talavera, pela Copa do Rei. Endrick ficou em campo até a metade do segundo tempo da vitória por 3 a 2.
O Palmeiras ainda pode garantir mais valores por metas. Confira abaixo. Vale lembrar, contudo, que o atacante pode ser emprestado em breve.
As metas estipuladas em contrato entre Palmeiras e Real Madrid
- 75 mil euros a cada jogo titular de Endrick pelo Real Madrid (mínimo de 45 minutos)
- 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido (apenas conta 1 ação se sofrer e bater o pênalti)
- 500 mil euros se for campeão de LA LIGA tendo sido titular em 8 jogos ou 1 milhão de euros se for campeão de LA LIGA tendo sido titular em 18 jogos
- 500 mil euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 3 jogos ou 1 milhão de euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 7 jogos
- 1 milhão de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 4 jogos ou 2 milhões de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 8 jogos
- 1 milhão de euros se for Golden Boy ou Prêmio Kopa
- 1 milhão de euros se for top-3 do Ballon d’Or ou Fifa The Best
- 2 milhões de euros se ganhar o Ballon d’Or ou Fifa The Best
