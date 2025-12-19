Endrick já ficou no passado do Palmeiras, mas só em campo. Nas finanças, o atacante revelado no clube paulista segue gerando quantias ao clube. São valores ainda relativos à venda do atacante para o Real Madrid. A última verba desbloqueada foi na última quarta-feira, quando ele entrou como titular e ficou mais de 45 minutos em campo.

Pelo acordo selado na ocasião da transferência, o Palmeiras garante € 75 mil (R$ 484 mil) por cada situação desta citada acima. E ela ocorreu contra o Talavera, pela Copa do Rei. Endrick ficou em campo até a metade do segundo tempo da vitória por 3 a 2.

O Palmeiras ainda pode garantir mais valores por metas. Confira abaixo. Vale lembrar, contudo, que o atacante pode ser emprestado em breve.

As metas estipuladas em contrato entre Palmeiras e Real Madrid

75 mil euros a cada jogo titular de Endrick pelo Real Madrid (mínimo de 45 minutos) 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido (apenas conta 1 ação se sofrer e bater o pênalti) 500 mil euros se for campeão de LA LIGA tendo sido titular em 8 jogos ou 1 milhão de euros se for campeão de LA LIGA tendo sido titular em 18 jogos 500 mil euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 3 jogos ou 1 milhão de euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 7 jogos 1 milhão de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 4 jogos ou 2 milhões de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 8 jogos 1 milhão de euros se for Golden Boy ou Prêmio Kopa 1 milhão de euros se for top-3 do Ballon d’Or ou Fifa The Best 2 milhões de euros se ganhar o Ballon d’Or ou Fifa The Best