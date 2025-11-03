Brasil enfrenta a Coreia do Norte na semifinal da Copa do Mundo feminina sub-17
Campeão será definido neste sábado (8)
A Seleção Brasileira já sabe quem enfrentará na semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-17. O duelo será contra a Coreia do Norte, na próxima quarta-feira (5), às 12h30 (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah, no Marrocos.
O Brasil tem feito uma campanha de superação após fechar a primeira fase em segundo do Grupo A, atrás da Itália. Na segunda fase, venceu a China por 3 a 0 e vem de uma classificação histórica diante do Canadá por 5 a 4, nas penalidades.
Quem vencer, terá pela frente Holanda e México, que se enfrentam também na quarta-feira (5), às 16h. O campeão será definido no sábado (8), às 12h30.
Coreia do Norte é uma potência no futebol feminino de base
A Coreia do Norte é uma das potências mais consistentes do futebol feminino asiático e mundial nas categorias de base. Com tradição de revelar talentos e equipes extremamente disciplinadas, o país acumula conquistas expressivas: foi campeã mundial Sub-17 e Sub-20 em 2008, repetindo o feito em 2016 e 2024, quando levantou as duas taças no mesmo ano.
➡️ Goleira do Corinthians defende pênalti, e Brasil se classifica à semi da Copa do Mundo feminina sub-17
Além disso, já venceu três edições da Copa da Ásia Feminina (2001, 2003 e 2008) e conquistou múltiplas medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos e Universíadas.
Nesta edição do Mundial sub-17, as norte-coreanas chegam à semifinal do Mundial Sub-17 Feminino com uma campanha impecável. Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, a equipe venceu as três partidas da fase de grupos, somando nove pontos, nove gols marcados e apenas um sofrido. No mata-mata, golearam o Marrocos por 6 a 1 e superaram o Japão por 5 a 1 nas quartas de final.
Semifinais da Copa do Mundo Feminina sub-17
- Brasil x Coreia do Norte – Quarta-feira, 5 de novembro, às 12h30 (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah - Onde assistir: Cazé TV
- Holanda x México – Quarta-feira, 5 de novembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah
