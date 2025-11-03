menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil enfrenta a Coreia do Norte na semifinal da Copa do Mundo feminina sub-17

Campeão será definido neste sábado (8)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 03/11/2025
16:07
Brasil enfrenta a Coréia do Norte na Copa do Mundo Feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
imagem cameraBrasil enfrenta a Coréia do Norte na Copa do Mundo Feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
A Seleção Brasileira já sabe quem enfrentará na semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-17. O duelo será contra a Coreia do Norte, na próxima quarta-feira (5), às 12h30 (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah, no Marrocos.

O Brasil tem feito uma campanha de superação após fechar a primeira fase em segundo do Grupo A, atrás da Itália. Na segunda fase, venceu a China por 3 a 0 e vem de uma classificação histórica diante do Canadá por 5 a 4, nas penalidades.

Quem vencer, terá pela frente Holanda e México, que se enfrentam também na quarta-feira (5), às 16h. O campeão será definido no sábado (8), às 12h30.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Coreia do Norte é uma potência no futebol feminino de base

A Coreia do Norte é uma das potências mais consistentes do futebol feminino asiático e mundial nas categorias de base. Com tradição de revelar talentos e equipes extremamente disciplinadas, o país acumula conquistas expressivas: foi campeã mundial Sub-17 e Sub-20 em 2008, repetindo o feito em 2016 e 2024, quando levantou as duas taças no mesmo ano.

➡️ Goleira do Corinthians defende pênalti, e Brasil se classifica à semi da Copa do Mundo feminina sub-17

Além disso, já venceu três edições da Copa da Ásia Feminina (2001, 2003 e 2008) e conquistou múltiplas medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos e Universíadas.

Nesta edição do Mundial sub-17, as norte-coreanas chegam à semifinal do Mundial Sub-17 Feminino com uma campanha impecável. Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, a equipe venceu as três partidas da fase de grupos, somando nove pontos, nove gols marcados e apenas um sofrido. No mata-mata, golearam o Marrocos por 6 a 1 e superaram o Japão por 5 a 1 nas quartas de final.

Semifinais da Copa do Mundo Feminina sub-17

  • Brasil x Coreia do Norte – Quarta-feira, 5 de novembro, às 12h30 (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah - Onde assistir: Cazé TV
  1. Holanda x México – Quarta-feira, 5 de novembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah
Seleção feminina comemora classificação à semifinal da Copa do Mundo Feminina sub-17; (Foto: Fabio Souza / CBF)
Seleção feminina comemora classificação à semifinal da Copa do Mundo Feminina sub-17; (Foto: Fabio Souza / CBF)

