Paulo Vitor celebra classificação do AFS na Taça de Portugal: 'Traz confiança'
Equipe do zagueiro brasileiro vive momento difícil na Liga Portuguesa
O zagueiro brasileiro Paulo Vitor, do AFS, comemorou a classificação do time para as quartas de final da Taça de Portugal na quarta-feira (17). A equipe garantiu a vaga ao vencer o Vitória de Guimarães por 1 a 0, em partida disputada fora de casa. O confronto teve um componente particular para o defensor, que enfrentou o clube que defendeu no início da atual temporada.
Paulo Vitor atuou durante os 90 minutos da partida e foi peça central na manutenção do placar que eliminou o Vitória de Guimarães. Com a vitória, o AFS aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição eliminatória. O jogador destacou o impacto do resultado para o elenco na sequência das competições nacionais.
— A classificação para as quartas de final traz confiança ao grupo e mostra a força do nosso trabalho. A gente conseguiu eliminar uma forte equipe fora de casa e espero que esse resultado seja o ponto de partida para a nossa recuperação na temporada — comentou o defensor.
Situação na temporada e próximos compromissos
O desempenho na Taça de Portugal contrasta com o momento vivido pelo clube na elite do Campeonato Português. Atualmente, o AFS ocupa a zona de rebaixamento da liga nacional e ainda não venceu após 14 rodadas disputadas. A expectativa do zagueiro é que o triunfo na copa sirva de motivação para a recuperação no torneio de pontos corridos.
— O próximo passo é já trabalhar pensando no Nacional, que é o nosso adversário seguinte. Vai ser um time duro, mas acredito no nosso grupo para sair vitorioso — afirmou Paulo Vitor.
Com 23 anos, o zagueiro teve como último clube no Brasil o Botafogo-PB, em 2022, antes de iniciar sua trajetória no futebol europeu. O foco da equipe agora volta-se integralmente para o confronto contra o Nacional, buscando a primeira vitória na Primeira Liga.
