Veja os resultados desta segunda-feira (3) da Copa do Mundo Sub-17

Oito jogos abriram o primeiro dia de Copa do Mundo Sub-17 nesta segunda-feira (3). O torneio disputado em Doha, no Catar, teve vitória de Argentina sobre a Bélgica, goleada de Portugal em cima da Nova Caledônia, triunfo da Itália sobre o país-sede, entre outros resultados. O Lance! te mostra tudo o que ocorreu nesta data no Mundial:

Costa Rica 1x1 Emirados Árabes

Com um jogador a menos depois da expulsão de Badilla com 30 minutos do primeiro tempo, a Costa Rica conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 com os Emirados Árabes Unidos. A seleção do Oriente Médio abriu o placar com Mayed Adel, em cobrança de escanteio. Três minutos depois, Nick Bennette igualou o jogo após confusão na área adversária.

O Grupo C da Copa do Mundo Sub-17 terminou tudo igual: todas as seleções terminaram a primeira rodada com empate. Os líderes são Emirados Árabes e Costa Rica.

África do Sul 3x1 Bolívia

A África do Sul demonstrou grande resiliência e assegurou uma vitória de 3 a 1 sobre a Bolívia em sua partida de abertura na Copa do Mundo Sub-17. Os tentos que selaram o placar foram anotados por Emile Witbooi, Neo Bohloko e Shaun Els.

A equipe conhecida como Bafana Bafana enfrentou problemas quando Sive Parma recebeu o cartão vermelho na etapa inicial. No entanto, Witbooi, logo em seguida, foi o responsável por inaugurar o marcador. Bohloko, então, expandiu a dianteira.

A equipe boliviana conseguiu diminuir a diferença, que voltou a ser de apenas um gol, através de uma cobrança de pênalti de "cavadinha" convertida por Santos García. Contudo, Shaun Els, já nos momentos finais do confronto, consolidou o triunfo da seleção sul-africana.

Senegal 0x0 Croácia

Senegal e Croácia marcaram o primeiro duelo da Copa do Mundo Sub-17 sem gols. Os croatas tiveram maior domínio durante o primeiro tempo e chegaram perto de inaugurar o marcador antes do intervalo. Numa dessas ocasiões, Patrik Horvat disparou da entrada da área; o chute foi defendido por Vincent Gomis, mas a bola sobrou para Jona Benkotic, que, no entanto, isolou a finalização.

No segundo tempo, nenhuma das duas seleções conseguiu criar oportunidades de gol tão claras quanto a mencionada anteriormente.

Japão 2x0 Marrocos

O Japão iniciou sua participação no Mundial Sub-17 com vitória sobre o Marrocos, marcando a sexta estreia vitoriosa consecutiva do país na competição. A seleção asiática chegou a movimentar o placar na primeira etapa, mas o gol de Anthony Motosuna foi invalidado devido a uma infração cometida sobre o goleiro Chouaib Bellaarouch.

Na etapa complementar, a equipe japonesa conseguiu marcar gols. Hiroto Asada avançou pela lateral direita e fez um cruzamento rasteiro e preciso para que Taiga Seguchi executasse uma bela finalização de primeira, abrindo o placar. Pouco depois, Minato Yoshida acreditou ter ampliado a vantagem, mas, mais uma vez, o gol foi anulado, desta vez por um toque de mão.

O segundo gol da partida só viria nos minutos adicionais, consolidando o resultado com um lance de puro oportunismo de Daigo Hirashima.

Argentina 3x2 Bélgica

Na estreia da Copa, Argentina venceu a Bélgica em busca do único título de seleções que ainda não venceu no futebol masculino. As equipes tiveram um primeiro tempo movimentado e ambos terminaram empatados: Ramiro Tulian abriu o marcador para os argentinos aos 35', e os belgas igualaram nos acréscimos da etapa inicial.

Após o intervalo, Stan Naert deixou a Bélgica em vantagem. De forma heróica, os argentinos viraram o jogo na segunda metade da etapa complementar. Facundo Jainikovski e, principalmente, Felipe Esquivel, comandaram a remontada da Argentina.

Nova Caledônia 1x6 Portugal

A primeira grande goleada do Mundial Sub-17 teve nome: Portugal. Os lusitanos venceram a Nova Caledônia pelo placar de 6 a 1, e os mandantes chegaram a abrir o placar de pênalti, convertido por Wamowe.

Depois disso, começou o passeio. Anísio Cabral marcou dois, Stevan Manuel, Mateus Mide, Mauro Furtado e José Neto fecharam o marcador para a seleção portuguesa. O domínio completo deixou a seleção no primeiro lugar do Grupo B, com cinco de saldo.

Tunísia 6x0 Fiji

A Tunísia não tomou conhecimento de Fiji na primeira rodada da Copa Sub-17. A seleção africana em 50 minutos deixou o placar em 3 a 0 (Wassim Slama e Fedi Tayechi), e o técnico Amine Naffati fez todas as modificações disponíveis.

Porém, os tunisianos permaneceram com domínio do jogo, e dois jogadores que saíram do banco marcaram os próximos tentos: Anisse Saidi e Haj Abdallah. Depois, Tayechi fechou o placar.

Catar 0x1 Itália

Em placar magro, a Itália conseguiu sair vitoriosa do jogo contra o Catar, país-sede da competição. Apesar do alto volume ofensivo dos italianos, os catari seguraram a desvantagem e buscavam o empate em contra-ataques. A seleção europeia abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com Inácio.

Qual o formato da Copa do Mundo Sub-17?

A Copa do Mundo Sub-17 será disputada por 48 seleções, que estão divididas em 12 grupos, assim como será a Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentam dentro de suas chaves em confrontos de turno único. Na sequência, os dois melhores colocados de cada grupo (24 times) e os oito melhores terceiros colocados se classificarão para a fase de 32 avos de final, que será disputada em mata-mata com jogos únicos.

Quando e onde serão disputados os jogos?

A Copa do Mundo Sub-17 teve início marcado para esta segunda-feira, dia 3 de novembro, enquanto a final será disputada no dia 27 de novembro. O torneio contará com 104 partidas, o que é um novo recorde dentro da competição. A Seleção Brasileira disputará seu primeiro jogo na terça-feira (4), às 9h30 (de Brasília), contra Honduras.

Quais os grupos do Mundial Sub-17?

Grupo A

1 . Bolívia 2 . Itália 3 . Catar 4 . África do Sul

Grupo B

Japão

Marrocos

Nova Caledônia

Portugal

Grupo C

Costa Rica

Croácia

Senegal

Emirados Árabes

Grupo D

Argentina

Bélgica

Fiji

Tunísia

Grupo E

Egito

Inglaterra

Haiti

Venezuela

Grupo F

Costa do Marfim

Coreia do Sul

México

Suíça

Grupo G

1 . Colômbia 2 . El Salvador 3 . Alemanha 4 . Coreia do Norte

Grupo H

Brasil

Honduras

Indonésia

Zâmbia

Grupo I

Burkina Faso

República Tcheca

Tajiquistão

Estados Unidos

Grupo J

Irlanda

Panamá

Paraguai

Uzbequistão

Grupo K

Canadá

Chile

França

Uganda

Grupo L

Áustria

Mali

Nova Zelândia

Arábia Saudita

