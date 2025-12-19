Endrick e o Real Madrid parecem ter uma relação sem possibilidade de reconciliação em 2025. Embora o jogador tenha atuado como titular na última partida do clube, sua participação não reflete a realidade observada ao longo da temporada sob o comando de Xabi Alonso. Diante de todo o contexto envolvendo o atleta, o jornal espanhol "As" publicou uma matéria analisando a decisão dos Merengues de se desfazer do brasileiro neste momento.

A matéria publicada pelo jornalista Carlo Forjanes ressalta que Endrick merecia mais oportunidades na temporada 2025/26. Desde sua chegada ao clube, o atacante tem registrado mais aparições no banco de reservas do que minutos em campo. Sob a gestão de Carlo Ancelotti, o então camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual se destacou como principal nome da equipe, marcando cinco gols em seis partidas. No entanto, a mudança de temporada e de comando técnico parece ter agravado sua situação.

O jovem sofreu uma lesão em campo em 18 de maio, durante a partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25. Além disso, às vésperas da Copa, teve agravamento no músculo posterior da coxa direita, sendo cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. A partir desse episódio, nunca mais recebeu o mesmo prestígio em campo pelo Madrid.

Desde então, acumularam-se as presenças no banco de reservas, com Endrick frequentemente preterido pelo artilheiro Kylian Mbappé e pela promessa Gonzalo García. O brasileiro disputou apenas três partidas na temporada, somando 99 minutos em campo e uma única titularidade, atuando como ponta direita. A seguir, confira os comentários relacionados ao jogador publicados pelo jornal "As":

Tradução: Já era hora, Endrick (título). O brasileiro impressionou em Talavera, mas continua indo para o Lyon. É surpreendente que ele tenha aparecido nos planos de Xabi. Até chegar ao City, ele só tinha jogado 11 minutos. (subtítulo).

— Diversos fatores influenciaram a decisão. O Real Madrid já havia proposto um empréstimo a Endrick no verão e reiterou a oferta após a ascensão de Gonzalo no Mundial de Clubes. Entende-se que a presença de Mbappé, que quer jogar todos os minutos, como visto em Talavera, está dificultando seu desenvolvimento. Endrick resistiu, mas acabou aceitando porque também teme por sua vaga no Mundial de Clubes. Para Xabi, no entanto, Gonzalo está à sua frente na hierarquia.

— A primeira vez que Xabi colocou Bobby (Endrick) em campo inesperadamente foi por desespero, na derrota por 2 a 1 para o City, porque Mbappé não estava em condições de jogar. Mesmo assim, em apenas seis minutos, o camisa 9 acertou uma cabeçada potente no travessão de Donnarumma. Novamente, a sensação de que ele pode fazer muito com muito pouco. [...] No mínimo, é incompreensível.

— Isso diz muito sobre a vontade do rapaz. Ele poderia ter encarado essa partida fraca da copa como um fardo que poderia ter comprometido seu empréstimo ao Lyon antes da Copa do Mundo. Mas não. "Ele estava muito afiado", admitiu Xabi mais tarde. Bobby chegou a sugerir a Mbappé, após um erro do craque, que ele deveria ter encoberto o goleiro. Que jogador!

Endrick reclama no gramado durante a parrtida entre Real Madrid e Manchester City, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Thomas Coex/AFP)

Futuro na França 🔵⚪🔴

Não à toa, Endrick deve deixar o clube na janela de transferências de janeiro, com o objetivo de obter mais minutos em outra equipe do continente europeu e, assim, recuperar espaço na Seleção Brasileira, visando uma vaga entre os atacantes que poderão ser convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, marcada para junho. O Lyon, da França, será o destino do atleta, via empréstimo por seis meses.

Segundo o portal "Trivela", Endrick deve sair da Espanha no dia 1º de janeiro, assim que a janela de transferências do verão europeu se abrir. O acordo entre o atacante e o clube francês foi firmado em outubro, mas o contrato ainda não havia sido assinado. Com menos partidas para disputar, o risco de lesão no Madrid diminui, e o Lyon se mostra ansioso para contar com o jogador a partir do início do ano que vem.

Desde outubro, Endrick mantém conversas com o técnico Paulo Fonseca e tem acompanhado as partidas do Lyon na Ligue 1 e na Europa League, conforme publicado no site brasileiro. Com poucas opções como referência ofensiva, o brasileiro deve ter mais oportunidades com o português do que vinha tendo sob comando de Xabi. Endrick defenderá a equipe por seis meses, sem custos, antes de retornar ao Real para a temporada 2026/27. O acordo, aliás, não prevê opção de compra.

