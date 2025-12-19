menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Fluminense, Marlon explica recusa ao Real Madrid

Zagueiro revelado pelo Tricolor contou bastidores da ida ao Barcelona

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/12/2025
15:05
Corinthians tentou a contratação do zagueiro Marlon Santos, mas foi frustrado com ida do jogador ao Fluminense
imagem cameraRevelado pelo Fluminense, Marlon Santos atua pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução/Instagram Marlon Santos)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro Marlon revelou os motivos que o levaram a recusar uma proposta do Real Madrid em 2016 e optar pelo Barcelona, além de comparar o trabalho de Luis Enrique, Roberto De Zerbi e Fernando Diniz, técnicos que marcaram sua trajetória profissional. Em entrevista à "Trivela", o defensor de 30 anos abordou a passagem pelo clube catalão, o impacto da guerra na Ucrânia, o retorno ao Tricolor e os planos para o futuro no futebol.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após se destacar pelo Fluminense e pela seleção brasileira no Mundial sub-20 de 2015, Marlon passou a ser monitorado por grandes clubes europeus. O Real Madrid foi o primeiro a formalizar interesse, mas semanas depois o Barcelona entrou na disputa. Mesmo com uma proposta financeiramente superior dos Merengues, o zagueiro decidiu seguir o plano inicial e aceitar a oferta do clube catalão.

continua após a publicidade

— Jogar no Barcelona sempre foi o meu maior sonho. Era um sonho de criança, um objetivo pessoal. Eu sou até hoje apaixonado pelo clube e por essa filosofia que eles têm, de sempre um jogo muito propositivo. Sou apaixonado por esse estilo — disse Marlon.

O defensor afirmou que chegou a considerar a proposta do Real Madrid e reconheceu que a oferta era mais vantajosa, mas destacou o compromisso assumido previamente com o Barcelona como fator determinante para a decisão final.

continua após a publicidade

— Realmente, foi bem complicado. Eu já tinha minha palavra com o Barcelona, e o Real Madrid chegou a mudar a oferta que eles tinham feito, mas depois eu já tinha me apalavrado com o Barcelona e não queria mudar isso. Inclusive, era uma proposta até melhor, mas foi mesmo um sonho a ser realizado.

Marlon no Barcelona

A passagem de Marlon pelo Barcelona foi curta em número de jogos, mas teve impacto direto em sua formação como jogador na Europa. O zagueiro atuou em três partidas pelo time principal e conviveu diariamente com atletas como Messi, Neymar e Suárez, experiência que classificou como intensa e desafiadora para um jogador que ainda estava em processo de amadurecimento profissional.

Marlon - Barcelona
Marlon estreiou na equipe principal do Barcelona em partida contra o Celtic na Champions (Foto: Reprodução / Facebook)

— Uma cena que me marcou foi no refeitório, quando o Neymar chegou e perguntou se podia sentar. A gente começa a conversar e entende que, apesar de tudo, são pessoas normais, passam pelos mesmos problemas e situações. Aquilo te faz crescer muito — relembrou Marlon.

Mesmo com pouco tempo no elenco principal, Marlon apontou Luis Enrique como uma figura central em seu desenvolvimento. Segundo o zagueiro, o treinador espanhol teve papel importante para prepará-lo para os desafios do futebol europeu. O defensor colocou Luis Enrique no mesmo patamar de influência de Roberto De Zerbi e Fernando Diniz, técnicos com quem trabalhou em momentos distintos da carreira.

Ao comparar os três treinadores, Marlon destacou características comuns entre eles, especialmente no que diz respeito à filosofia de jogo e à exigência por detalhes.

— O que mais me impactou foi a obsessão de cada um em ser inegociável na filosofia. O De Zerbi era obcecado pelos detalhes, o Diniz também, o Luis Enrique também. São três treinadores com uma mentalidade muito forte, um DNA muito claro, que deixa uma marca e transforma a carreira do atleta.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias