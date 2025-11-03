Conheça o mascote do Mundial sub-17; torneio começa nesta segunda-feira
Copa do Mundo sub-17 começa nesta segunda-feira (3)
O Mundial Sub-17 começa nesta segunda-feira (3), no Catar, e o torneio já tem um rosto oficial: Boma, uma simpática coruja do deserto escolhida como mascote da competição.
Boma simboliza o papel essencial — mas muitas vezes esquecido — dos olheiros de futebol, responsáveis por descobrir os talentos que futuramente brilham no cenário mundial. O nome do mascote significa "coruja" em árabe e presta homenagem ao lendário técnico sérvio Velibor "Bora" Milutinovic, que comandou cinco seleções diferentes em Copas do Mundo entre 1986 e 2002.
Conheça um pouco sobre Bora Milutinovic, inspiração ao Boma
Depois de encerrar a carreira de treinador, Bora trabalhou no desenvolvimento do futebol no Catar, sendo consultor e mentor na Academia Aspire, uma das principais formadoras de talentos da região. Sua influência foi decisiva na evolução recente do futebol local, que culminou na conquista da Copa da Ásia e na classificação para o Mundial de 2026.
Com óculos e cabelos brancos que remetem à figura de Milutinovic, Boma representa sabedoria, visão e experiência, características fundamentais para quem enxerga o futuro do futebol.
O Mundial Sub-17 de 2025 será o primeiro da história com 48 seleções, e os jogos acontecerão em Doha, na região do Aspire Zone. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da Fifa.
