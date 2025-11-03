menu hamburguer
Futebol Internacional

Conheça o mascote do Mundial sub-17; torneio começa nesta segunda-feira

Copa do Mundo sub-17 começa nesta segunda-feira (3)

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/11/2025
04:00
Boma será o mascote do Mundial sub-17 de 2025 (Foto: Divulgação/Fifa)
Boma será o mascote do Mundial sub-17 de 2025 (Foto: Divulgação/Fifa)
O Mundial Sub-17 começa nesta segunda-feira (3), no Catar, e o torneio já tem um rosto oficial: Boma, uma simpática coruja do deserto escolhida como mascote da competição.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Boma simboliza o papel essencial — mas muitas vezes esquecido — dos olheiros de futebol, responsáveis por descobrir os talentos que futuramente brilham no cenário mundial. O nome do mascote significa "coruja" em árabe e presta homenagem ao lendário técnico sérvio Velibor "Bora" Milutinovic, que comandou cinco seleções diferentes em Copas do Mundo entre 1986 e 2002.

Boma será o mascote do Mundial sub-17 de 2025 (Foto: Divulgação/Fifa)
Boma será o mascote do Mundial sub-17 de 2025 (Foto: Divulgação/Fifa)

Conheça um pouco sobre Bora Milutinovic, inspiração ao Boma

Depois de encerrar a carreira de treinador, Bora trabalhou no desenvolvimento do futebol no Catar, sendo consultor e mentor na Academia Aspire, uma das principais formadoras de talentos da região. Sua influência foi decisiva na evolução recente do futebol local, que culminou na conquista da Copa da Ásia e na classificação para o Mundial de 2026.

Com óculos e cabelos brancos que remetem à figura de Milutinovic, Boma representa sabedoria, visão e experiência, características fundamentais para quem enxerga o futuro do futebol.

Velibor “Bora” Milutinovic será homenageado pela Fifa sendo a inspiração para o mascote do Mundial Sub-17 (Foto: Divulgação/Fifa)
Velibor “Bora” Milutinovic será homenageado pela Fifa sendo a inspiração para o mascote do Mundial Sub-17 (Foto: Divulgação/Fifa)

O Mundial Sub-17 de 2025 será o primeiro da história com 48 seleções, e os jogos acontecerão em Doha, na região do Aspire Zone. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da Fifa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

