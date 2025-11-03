Copa do Mundo Sub-17 inicia no Catar, e Brasil sonha com o penta; saiba tudo do torneio
Seleção é a maior campeã do torneio ao lado da Nigéria
A Copa do Mundo Sub-17 inicia no Catar, nesta segunda-feira (3), e conta com o Brasil sonhando com o pentacampeonato. O Lance! faz um guia explicando tudo sobre o torneio, que conta com grandes seleções sonhando com o título da categoria.
Qual o formato da Copa do Mundo Sub-17?
A Copa do Mundo Sub-17 será disputada por 48 seleções, que estão divididas em 12 grupos, assim como será a Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentam dentro de suas chaves em confrontos de turno único.
Na sequência, os dois melhores colocados de cada grupo (24 times) e os oito melhores terceiros colocados se classificarão para a fase de 32 avos de final, que será disputada em mata-mata com jogos únicos.
Quais os grupos da Copa do Mundo Sub-17?
Grupo A
- Bolívia
- Itália
- Catar
- África do Sul
Grupo B
- Japão
- Marrocos
- Nova Caledônia
- Portugal
Grupo C
- Costa Rica
- Croácia
- Senegal
- Emirados Árabes
Grupo D
- Argentina
- Bélgica
- Fiji
- Tunísia
Grupo E
- Egito
- Inglaterra
- Haiti
- Venezuela
Grupo F
- Costa do Marfim
- Coreia do Sul
- México
- Suíça
Grupo G
- Colômbia
- El Salvador
- Alemanha
- Coreia do Norte
Grupo H
- Brasil
- Honduras
- Indonésia
- Zâmbia
Grupo I
- Burkina Faso
- República Tcheca
- Tajiquistão
- Estados Unidos
Grupo J
- Irlanda
- Panamá
- Paraguai
- Uzbequistão
Grupo K
- Canadá
- Chile
- França
- Uganda
Grupo L
- Áustria
- Mali
- Nova Zelândia
- Arábia Saudita
Quando e onde serão disputados os jogos?
A Copa do Mundo Sub-17 tem início marcado para o dia 3 de novembro, enquanto que a final será disputada no dia 27 de novembro. O torneio contará com 104 partidas, o que é um novo recorde dentro da competição.
Os confrontos que antecedem a decisão serão disputados em oito campos no complexo Aspire Zone. A final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2022.
Quem são os destaques da Seleção Brasileira?
Campeã na penúltima edição da Copa do Mundo Sub-17, o Brasil chega com expectativa e uma das favoritas. Um dos principais destaques da equipe comandada por Carlos Patetuci é o atacante Dell, do Bahia, que ganhou o apelido de "Haaland do Sertão".
O elenco também conta com o meia Luis Felipe, do Palmeiras, que já foi utilizado na equipe profissional por Abel Ferreira. Além de Gabriel Mec, que é uma das maiores promessas do Grêmio visando uma venda para a Europa.
Confira o elenco do Brasil:
- João Pedro (Santos - Goleiro)
- Arthur Nascimento (Bahia - Goleiro)
- Lucas Andrade (Vasco - Goleiro)
- Angelo Henrique (São Paulo - Defensor)
- Arthur Ryan (Fluminense - Defensor)
- Derick Araújo (Palmeiras - Defensor)
- Luis Eduardo (Grêmio - Defensor)
- Luccas Ramon (Palmeiras - Defensor)
- Vitor Hugo (Cruzeiro - Defensor)
- Vitor Fernandes (Atlético-MG - Defensor)
- Zé Lucas (Sport - Meia)
- Luis Felipe (Palmeiras - Meia)
- Felipe Morais (Cruzeiro - Meia)
- Tiago Augusto (Grêmio - Meia)
- Vinicius Rocha (Santos - Meia)
- Ruan Pablo (Bahia - Atacante)
- Pietro Tavares (Cruzeiro - Atacante)
- Dell (Bahia - Atacante)
- Andrey Fernades (Vasco - Atacante)
- Kayke Santos (Athletico - Atacante)
- Gabriel Mec (Grêmio - Atacante)
