Futebol Internacional

Copa do Mundo Sub-17 inicia no Catar, e Brasil sonha com o penta; saiba tudo do torneio

Seleção é a maior campeã do torneio ao lado da Nigéria

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
05:00
Troféu da Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar
Troféu da Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar (Foto: Divulgação/Fifa)
A Copa do Mundo Sub-17 inicia no Catar, nesta segunda-feira (3), e conta com o Brasil sonhando com o pentacampeonato. O Lance! faz um guia explicando tudo sobre o torneio, que conta com grandes seleções sonhando com o título da categoria.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Qual o formato da Copa do Mundo Sub-17?

A Copa do Mundo Sub-17 será disputada por 48 seleções, que estão divididas em 12 grupos, assim como será a Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentam dentro de suas chaves em confrontos de turno único.

Na sequência, os dois melhores colocados de cada grupo (24 times) e os oito melhores terceiros colocados se classificarão para a fase de 32 avos de final, que será disputada em mata-mata com jogos únicos.

Quais os grupos da Copa do Mundo Sub-17?

Grupo A

  1. Bolívia
  2. Itália
  3. Catar
  4. África do Sul

Grupo B

  • Japão
  • Marrocos
  • Nova Caledônia
  • Portugal

Grupo C

  • Costa Rica
  • Croácia
  • Senegal
  • Emirados Árabes

Grupo D

  • Argentina
  • Bélgica
  • Fiji
  • Tunísia

Grupo E

  • Egito
  • Inglaterra
  • Haiti
  • Venezuela

Grupo F

  • Costa do Marfim
  • Coreia do Sul
  • México
  • Suíça

Grupo G

  1. Colômbia
  2. El Salvador
  3. Alemanha
  4. Coreia do Norte

Grupo H

  • Brasil
  • Honduras
  • Indonésia
  • Zâmbia

Grupo I

  • Burkina Faso
  • República Tcheca
  • Tajiquistão
  • Estados Unidos

Grupo J

  • Irlanda
  • Panamá
  • Paraguai
  • Uzbequistão

Grupo K

  • Canadá
  • Chile
  • França
  • Uganda

Grupo L

  • Áustria
  • Mali
  • Nova Zelândia
  • Arábia Saudita

Quando e onde serão disputados os jogos?

A Copa do Mundo Sub-17 tem início marcado para o dia 3 de novembro, enquanto que a final será disputada no dia 27 de novembro. O torneio contará com 104 partidas, o que é um novo recorde dentro da competição.

Os confrontos que antecedem a decisão serão disputados em oito campos no complexo Aspire Zone. A final será disputada no Estádio Internacional Khalifa, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2022.

Khalifa International Stadium
Estádio Internacional Khalifa, palco da final do Mundial Sub-17 (Divulgação/Comitê Copa de 2022)

Quem são os destaques da Seleção Brasileira?

Campeã na penúltima edição da Copa do Mundo Sub-17, o Brasil chega com expectativa e uma das favoritas. Um dos principais destaques da equipe comandada por Carlos Patetuci é o atacante Dell, do Bahia, que ganhou o apelido de "Haaland do Sertão".

O elenco também conta com o meia Luis Felipe, do Palmeiras, que já foi utilizado na equipe profissional por Abel Ferreira. Além de Gabriel Mec, que é uma das maiores promessas do Grêmio visando uma venda para a Europa.

Confira o elenco do Brasil:

  1. João Pedro (Santos - Goleiro)
  2. Arthur Nascimento (Bahia - Goleiro)
  3. Lucas Andrade (Vasco - Goleiro)
  4. Angelo Henrique (São Paulo - Defensor)
  5. Arthur Ryan (Fluminense - Defensor)
  6. Derick Araújo (Palmeiras - Defensor)
  7. Luis Eduardo (Grêmio - Defensor)
  8. Luccas Ramon (Palmeiras - Defensor)
  9. Vitor Hugo (Cruzeiro - Defensor)
  10. Vitor Fernandes (Atlético-MG - Defensor)
  11. Zé Lucas (Sport - Meia)
  12. Luis Felipe (Palmeiras - Meia)
  13. Felipe Morais (Cruzeiro - Meia)
  14. Tiago Augusto (Grêmio - Meia)
  15. Vinicius Rocha (Santos - Meia)
  16. Ruan Pablo (Bahia - Atacante)
  17. Pietro Tavares (Cruzeiro - Atacante)
  18. Dell (Bahia - Atacante)
  19. Andrey Fernades (Vasco - Atacante)
  20. Kayke Santos (Athletico - Atacante)
  21. Gabriel Mec (Grêmio - Atacante)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

