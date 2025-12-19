'Assuntos inacabados': Gabriel Jesus crava seu destino em 2026

Gabriel Jesus, que chegou a ser esquecido por parte dos torcedores brasileiros e estrangeiros devido ao afastamento para tratamento de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, permaneceu fora dos gramados entre janeiro e novembro de 2025. Apesar disso, o atacante afirma estar recuperado e pronto para retomar o alto nível de desempenho. Resta agora a dúvida sobre seu futuro: permanecer no Arsenal, retornar ao Brasil para defender o Palmeiras ou buscar uma nova experiência.

Em entrevista ao "The Players' Tribune", veículo conhecido por adotar uma abordagem cuidadosa com os atletas, Jesus escreveu uma carta aos torcedores dos Gunners reafirmando a intenção de seguir no clube. O atacante está no Arsenal desde julho de 2022, enfrentou altos e baixos desde então, e possui contrato válido até 2027.

Aos 28 anos, Gabriel busca repetir no Arsenal os feitos que conquistou pelo Palmeiras, onde ajudou o clube a alcançar destaque nacional com os títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016. O Arsenal não vence a Premier League desde a temporada 2003/04, um jejum de mais de 20 anos.

Contudo, em 2025/26, o entrosamento da equipe, a defesa sólida, o ataque eficiente e a liderança do campeonato com 36 pontos indicam que a atual campanha pode encerrar essa espera. Além disso, o clube mantém 100% de aproveitamento na Champions League, enquanto o técnico Mikel Arteta conta com um atacante experiente e motivado, com quem já trabalhou nos tempos de Manchester City.

A seguir, veja algumas declarações de Gabriel Jesus contidas em sua carta, assim como os pontos que ele enfatizou sobre sua carreira e seus planos futuros no Arsenal.

Clube em 2026:

— As pessoas me perguntam: "Por que você simplesmente não vai embora? Por que não vai para a Arábia Saudita? Ou volta para casa, no Brasil?". Um dia, eu gostaria, sim, de voltar a jogar pelo Palmeiras, mas não hoje. Eu sinto que tenho assuntos inacabados no Arsenal. Não quero sair.

Paralelos da carreira:

— Nós acordamos o "gigante adormecido" (Palmeiras) e conquistamos o título (Copa do Brasil de 2015), e agora eles não conseguem parar de vencer. Eu volto lá às vezes e ando pelos corredores do clube, e tudo o que se vê são troféus, troféus, troféus. Acho que pode ser o mesmo no Arsenal. Podemos acordar o gigante adormecido.

Relação com o mister:

— Eu trabalho com Mikel desde que cheguei na Inglaterra, e sei o que ele exige de mim. É algo no mesmo nível de comprometimento que ele exige do chef de cozinha. Tudo, todos os dias. Com este treinador e este elenco, podemos conseguir. Confio no meu futebol. Confio nos planos de Deus. E sei que, se tiver uma chance, posso ajudar a equipe com o campeonato.

