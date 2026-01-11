O que mudou do primeiro El Clásico para a final da Supercopa da Espanha?

Conteúdo Especial

Barcelona e Real Madrid se enfrentam no segundo El Clásico da temporada valendo título na final da Supercopa da Espanha. No confronto válido pela La Liga, os merengues levaram a melhor com uma vitória por 2 a 1 sobre os culés.

No entanto, muitas coisas mudaram do confronto disputado no dia 26 de outubro para a primeira decisão entre Barcelona e Real Madrid, neste domingo (11). O Lance! apresenta o cenário de ambas as equipes para o segundo El Clásico da temporada em dia de final de Supercopa da Espanha.

O que mudou no Barcelona?

O Barcelona conseguiu ter duas grandes mudanças do El Clásico de outubro para a final da Supercopa da Espanha: a volta de Raphinha e a mentalidade. O clube vinha de maus resultados no início da temporada, mas também de desempenhos que estavam longes da grande impressão deixada no primeiro semestre de 2025.

Desde a derrota para o Real Madrid, o Barcelona fez 11 jogos domésticos entre La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, tendo 100% de aproveitamento nos confrontos. Na Champions League, a equipe de Hansi-Flick ainda tropeçou diante de Chelsea e Club Brugge, mas venceu o Frankfurt na última partida válida pela competição continental em 2025.

E o retorno de Raphinha, após ter perdido grande parte do início da temporada por conta de uma lesão muscular, também é chave. Em nove jogos disputados desde sua volta, o brasileiro soma seis gols e duas assistências, números que indicam a importância do camisa 11 para o funcionamento do time de Hansi-Flick.

Raphinha comemora um dos gols marcados pelo Barcelona sobre o Athletic Bilbao, pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

O que mudou no Real Madrid?

Ao contrário do Barcelona, o Real Madrid fez um início de temporada sólido em termos de resultados, mas a equipe caiu de rendimento e chega em um período conturbado. Além disso, Xabi Alonso possui problemas no elenco por conta de lesões.

Pilar da defesa do Real Madrid, Éder Militão não estará em campo por conta de uma grave lesão muscular. Além do brasileiro, Kylian Mbappé também é dúvida após ter perdido os dois últimos jogos de sua equipe por conta de uma entorse no joelho.

O centroavante chegou a viajar para a Arábia Saudita após a classificação do Real Madrid à final da Supercopa da Espanha, mas não tem garantias de que estará no El Clásico. Além disso, Rüdiger e Asencio, que formaram a dupla de zaga na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, também são dúvidas para a decisão.

Uma das melhores opções no banco de reservas, Brahim Díaz também está fora da decisão por estar servindo o Marrocos na Copa Africana de Nações. O meia-atacante havia sido o primeiro jogador a sair do banco de reservas na vitória sobre o Barcelona, em outubro.

Artilheiro do Real Madrid, Mbappé é dúvida para final da Supercopa da Espanha (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Quem é favorito no El Clásico da Supercopa da Espanha?

Em coletiva de imprensa, ambos os treinadores foram questionados sobre o favoritismo no El Clásico da Supercopa da Espanha. Segundo Hansi-Flick, o suposto favoritismo do Barcelona é formado por opinião pública, mas fez questão de manter os pés no chão.

- Uma final é uma final e um El Clásico é diferente. É o que todos querem ver. Tentaremos dar o melhor e ganhar, mas não ligamos para essas coisas.

Na mesma linha de Hansi-Flick, Xabi Alonso calçou a sandália da humildade e também tratou a decisão com muito equilíbrio. Apesar da vitória no único El Clásico da temporada, o treinador entende que uma final tem outro peso.

- É um jogo de futebol, uma final. Tudo pode acontecer e estamos concentrados no que temos que fazer e em como jogar a partida. Será um duelo com momentos para os dois lados. Temos que ter a energia necessária.

Barcelona e Real Madrid duelam pelo título da Supercopa da Espanha, neste sábado (11), às 16h (de Brasília), na Arábia Saudita. Os culés tentam conquistar o 16º título do torneio, enquanto os merengues buscam o 14º troféu da competição.

