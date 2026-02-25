menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Evento de LaLiga e SportyBet reúne ex-craques do futebol nacional que brilharam na Espanha

Ativação contou com jogos entre ex-jogadores e influenciadores

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 25/02/2026
19:57
D'Alessandro e Miranda em evento da LaLiga com SportyBet (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)
D'Alessandro e Miranda em evento da LaLiga com SportyBet (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)
Com D'Alessandro, Miranda, Julio Baptista e Djalminha, a LaLiga e a SportyBet realizaram uma ativação na "Appito Arena", no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo, nesta quarta-feira (25). Com jogos de fut7 e entrevistas com os craques, o evento focou em aproximar cada vez mais o público brasileiro do futebol espanhol. A tarde também marcou o início oficial da parceria entre as marcas no Brasil.

Confira o que disse Javier Gurrea, Diretor de Patrocínios e Licenciamento da LaLiga:

- Nossa parceria com a SportyBet no Brasil representa uma expansão natural de uma
colaboração bem-sucedida que já provou ser impactante em outras regiões. Ela reflete a
estratégia internacional de longo prazo da LaLiga e nosso compromisso em fortalecer
nossa presença em mercados prioritários. O Brasil é o lar de uma das nossas bases de fãs
mais engajadas em todo o mundo. Ao trabalharmos juntos, pretendemos criar iniciativas
locais significativas e experiências premium que reforcem nossa conexão com os fãs
brasileiros e posicionem ainda mais a LaLiga como uma das principais competições
globais de futebol - afirmou.

Djalminha, Julio Baptista, Miranda, D'Alessandro, Igor e Javier em evento da SportyBet e LaLiga (Foto: Divulgação/SportyBet)
Djalminha, Julio Baptista, Miranda, D'Alessandro, Igor e Javier em evento da SportyBet e LaLiga (Foto: Divulgação/SportyBet)

Jogos amistosos

Durante a ativação, os ex-jogadores se dividiram para capitanear quatro times. Miranda ficou com a equipe amarela, D'Alessandro com a vermelha, Djalminha com a branca e Julio Baptista com um time que levava em sua camisa listras em vinho e preto.

Cada capitão comandou uma equipe formada por influenciadores digitais, como "Xurrasco", "Giulia Araki", "Mlkjhoow" e outros. Os jogos e as entrevistas pré-partidas tiveram transmissão do canal oficial do youtube da SportyBet.

