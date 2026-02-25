Evento de LaLiga e SportyBet reúne ex-craques do futebol nacional que brilharam na Espanha

Com D'Alessandro, Miranda, Julio Baptista e Djalminha, a LaLiga e a SportyBet realizaram uma ativação na "Appito Arena", no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo, nesta quarta-feira (25). Com jogos de fut7 e entrevistas com os craques, o evento focou em aproximar cada vez mais o público brasileiro do futebol espanhol. A tarde também marcou o início oficial da parceria entre as marcas no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos

Confira o que disse Javier Gurrea, Diretor de Patrocínios e Licenciamento da LaLiga:

- Nossa parceria com a SportyBet no Brasil representa uma expansão natural de uma

colaboração bem-sucedida que já provou ser impactante em outras regiões. Ela reflete a

estratégia internacional de longo prazo da LaLiga e nosso compromisso em fortalecer

nossa presença em mercados prioritários. O Brasil é o lar de uma das nossas bases de fãs

mais engajadas em todo o mundo. Ao trabalharmos juntos, pretendemos criar iniciativas

locais significativas e experiências premium que reforcem nossa conexão com os fãs

brasileiros e posicionem ainda mais a LaLiga como uma das principais competições

globais de futebol - afirmou.

Djalminha, Julio Baptista, Miranda, D'Alessandro, Igor e Javier em evento da SportyBet e LaLiga (Foto: Divulgação/SportyBet)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Jogos amistosos

Durante a ativação, os ex-jogadores se dividiram para capitanear quatro times. Miranda ficou com a equipe amarela, D'Alessandro com a vermelha, Djalminha com a branca e Julio Baptista com um time que levava em sua camisa listras em vinho e preto.

continua após a publicidade

➡️ Presidente de LaLiga comenta relevância de Vini Jr na luta contra o racismo

Cada capitão comandou uma equipe formada por influenciadores digitais, como "Xurrasco", "Giulia Araki", "Mlkjhoow" e outros. Os jogos e as entrevistas pré-partidas tiveram transmissão do canal oficial do youtube da SportyBet.