Futebol Internacional

Mbappé tem melhora no Real Madrid e viaja para Supercopa da Espanha

Astro francês está em recuperação de lesão e pode reforçar os Merengues

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
13:39
Mbappé comemorando o gol marcado no jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Mbappé comemorando o gol marcado no jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Em recuperação de lesão no joelho, o atacante Kylian Mbappé viaja à Arábia Saudita nesta sexta-feira (9) e pode reforçar o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona, no domingo. Segundo informações da "ESPN", o francês ainda não tem presença garantida na final, e é tratado como dúvida para a decisão.

Mbappé permaneceu na Espanha e não atuou na vitória do Real por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, na quinta-feira (8). Nesta sexta, o atacante treinou no CT de Valdebebas e, em seguida, embarcou para o Oriente Médio, passando a integrar a lista de relacionados do técnico Xabi Alonso para o El Clásico. Porém, ainda há incertezas quanto às condições físicas do jogador para suportar 90 minutos.

— Ele (Mbappé) está muito melhor. Treinou e as sensações que deixou foram boas. Sobre a possibilidade de jogar, são as mesmas que todos que estão relacionados — afirmou Xabi Alonso, sem confirmar a utilização do atacante.

Além de Mbappé, o Real Madrid monitora a situação de outros jogadores. Na partida contra o Atlético, Rodrygo e os zagueiros Asencio e Rüdiger deixaram o campo com dores e passaram a ser dúvidas para a final. Os dois primeiros apresentaram evolução nas últimas horas e devem reunir condições de jogo, já o defensor alemão segue como dúvida para a decisão.

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga
Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Barcelona e Real Madrid disputam a final da Supercopa da Espanha

Barcelona e Real Madrid vão decidir o título da Supercopa da Espanha neste domingo (11), às 16h (de Brasília), em Jedá, na Arábia Saudita. Esse será o primeiro El Clásico do ano de 2026, e reúne os maiores vencedores da competição.

O Barcelona garantiu a vaga na decisão ao golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal. Em show de Raphinha, com dois gols e uma assistência, os Culés anotaram a maior goleada da história da Supercopa. Os outros gols foram marcados por Ferran Torres, Fermín López e Roony Bardghji.

A outra semifinal foi disputada no clássico da capital espanhola, onde o Real Madrid derrotou o Atlético por 2 a 1. Os gols dos Merengues foram marcados por Valverde e Rodrygo, enquanto Sorloth descontou para os Colchoneros.

