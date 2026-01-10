Barcelona e Real Madrid escrevem capítulo inédito na Supercopa da Espanha

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), pela grande decisão da Supercopa da Espanha. O El Clásico acontece no Alinma Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita, e ganha um caráter ainda mais especial por marcar o quarto ano consecutivo em que os dois gigantes espanhóis decidem o título da competição, algo inédito em toda a história do torneio.

Criada em 1982, a Supercopa da Espanha jamais havia registrado sequer três finais consecutivas entre os mesmos clubes. Antes disso, o máximo que a competição havia alcançado foi duas decisões seguidas entre as mesmas equipes, caso de Barcelona e Atlético de Madrid, que disputaram o título de forma consecutiva nas edições de 1991 e 1992, com vitória catalã em ambas.

Desde 2023, apenas Real e Barcelona disputaram a taça, com vantagem do Barça, campeão em 2023 e 2025, enquanto os Merengues levantou o troféu em 2024. Vale destacar que o formato com quatro clubes participantes, disputada inicialmente em duas semifinais, surgiu a partir de 2020. Antes disso, a Supercopa da Espanha reunia apenas o campeão de La Liga e da Copa do Rei.

Nesse formato, a Supercopa da Espanha é disputada entre o campeão do Campeonato Espanhol, o vice-campeão, o campeão da Copa do Rei e o vice-campeão. Como o Barcelona conquistou os dois torneios principais na temporada passada, enquanto o Real Madrid foi vice nas duas competições, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao ganharam as vagas restantes por terem sido 3º e 4º colocados na La Liga 2024/25.

Barcelona e Real Madrid disputam a final da Supercopa da Espanha

Lamine Yamal dá carrinho em Vini Jr dentro da área, no confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Barcelona e Real Madrid vão decidir o título da Supercopa da Espanha neste domingo (11), às 16h (de Brasília), em Jidá, na Arábia Saudita. Esse será o primeiro El Clásico do ano de 2026, e reúne os maiores vencedores da competição.

O Barcelona garantiu a vaga na decisão ao golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal. Em show de Raphinha, com dois gols e uma assistência, os Culés anotaram a maior goleada da história da Supercopa. Os outros gols foram marcados por Ferran Torres, Fermín López e Roony Bardghji.

A outra semifinal foi disputada no clássico da capital espanhola, onde o Real Madrid derrotou o Atlético por 2 a 1. Os gols dos Merengues foram marcados por Valverde e Rodrygo, enquanto Sorloth descontou para os Colchoneros.

