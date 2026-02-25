A Uefa realiza nesta sexta-feira (27) o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Champions League, além de determinar todo o chaveamento até a decisão, marcada para o dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O evento acontece na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça, a partir das 8h (horário de Brasília).

Os oito primeiros colocados na fase de liga entram como cabeças de chave e enfrentarão os oito vencedores dos playoffs, disputados entre os clubes que terminaram a primeira fase entre a nona e a 24ª posição. Com o fim dos jogos de volta nesta quarta-feira (25), todos os 16 participantes das oitavas já estão definidos.

Times classificados para as oitavas de final

Os cabeças de chave, que garantem a vantagem de decidir a vaga em casa, são:

Arsenal (1º lugar na fase de liga) Bayern de Munique (2º) Liverpool (3º) Tottenham (4º) Barcelona (5º) Chelsea (6º) Sporting (7º) Manchester City (8º)

Completam a lista os oito classificados via playoffs:

Newcastle United

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Bodo/Glimt

PSG

Galatasaray

Real Madrid

Atalanta

Como funciona o sorteio da Champions League

Os clubes cabeças de chave são organizados em quatro duplas conforme a classificação na fase de pontos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea), 7º e 8º (Sporting e Manchester City).

O sorteio começa pelos times que terminaram em 7º e 8º lugares e termina com os dois primeiros colocados. Para cada dupla, uma bola é retirada com os nomes das duas equipes. A primeira sorteada ocupa sua posição em um dos lados do chaveamento, e a outra equipe do par é automaticamente posicionada no lado oposto.

Os adversários dos cabeças de chave já estão previamente determinados conforme os vencedores dos playoffs:

Arsenal ou Bayern enfrentam o vencedor de Atalanta x Borussia Dortmund ou Bayer Leverkusen Liverpool ou Tottenham encaram Atlético de Madrid ou Galatasaray Barcelona ou Chelsea pegam PSG ou Newcastle Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo/Glimt

Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio (Foto: Harold Cunningham/AFP)

Onde assistir ao sorteio

A transmissão ao vivo será feita pelo site oficial da UEFA (UEFA.com), pelo UEFA.tv e pelo aplicativo oficial da Champions League. No Brasil, a TNT Sports também exibirá o evento.

Datas das fases eliminatórias

O calendário da fase final já está definido:

Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março

Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril

Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio

Final: 30 de maio, em Budapeste

A tabela completa dos jogos das oitavas será divulgada na noite do sorteio.

