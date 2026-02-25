menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Quando será o sorteio das oitavas da Champions? Veja como funciona e os times classificados

Foram conhecidos, nesta quarta-feira (25), os últimos times classificados para as oitavas

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
20:01
Atualizado há 2 minutos
Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio
imagem cameraTroféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio (Foto: Harold Cunningham/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Uefa realiza nesta sexta-feira (27) o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Champions League, além de determinar todo o chaveamento até a decisão, marcada para o dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O evento acontece na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça, a partir das 8h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Relacionadas

Os oito primeiros colocados na fase de liga entram como cabeças de chave e enfrentarão os oito vencedores dos playoffs, disputados entre os clubes que terminaram a primeira fase entre a nona e a 24ª posição. Com o fim dos jogos de volta nesta quarta-feira (25), todos os 16 participantes das oitavas já estão definidos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Times classificados para as oitavas de final

Os cabeças de chave, que garantem a vantagem de decidir a vaga em casa, são:

  1. Arsenal (1º lugar na fase de liga)
  2. Bayern de Munique (2º)
  3. Liverpool (3º)
  4. Tottenham (4º)
  5. Barcelona (5º)
  6. Chelsea (6º)
  7. Sporting (7º)
  8. Manchester City (8º)

Completam a lista os oito classificados via playoffs:

  • Newcastle United
  • Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Bodo/Glimt
  • PSG
  • Galatasaray
  • Real Madrid
  • Atalanta

➡️ Aposte nos jogos da Champions League!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como funciona o sorteio da Champions League

Os clubes cabeças de chave são organizados em quatro duplas conforme a classificação na fase de pontos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea), 7º e 8º (Sporting e Manchester City).

continua após a publicidade

O sorteio começa pelos times que terminaram em 7º e 8º lugares e termina com os dois primeiros colocados. Para cada dupla, uma bola é retirada com os nomes das duas equipes. A primeira sorteada ocupa sua posição em um dos lados do chaveamento, e a outra equipe do par é automaticamente posicionada no lado oposto.

Os adversários dos cabeças de chave já estão previamente determinados conforme os vencedores dos playoffs:

  1. Arsenal ou Bayern enfrentam o vencedor de Atalanta x Borussia Dortmund ou Bayer Leverkusen
  2. Liverpool ou Tottenham encaram Atlético de Madrid ou Galatasaray
  3. Barcelona ou Chelsea pegam PSG ou Newcastle
  4. Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo/Glimt
Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio
Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio (Foto: Harold Cunningham/AFP)

Onde assistir ao sorteio

A transmissão ao vivo será feita pelo site oficial da UEFA (UEFA.com), pelo UEFA.tv e pelo aplicativo oficial da Champions League. No Brasil, a TNT Sports também exibirá o evento.

Datas das fases eliminatórias

O calendário da fase final já está definido:

  • Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março
  • Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril
  • Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio
  • Final: 30 de maio, em Budapeste

A tabela completa dos jogos das oitavas será divulgada na noite do sorteio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias