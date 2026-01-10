Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Supercopa da Espanha
Confira todas as informações do El Clásico válido pela grande final
Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), pela grande decisão da Supercopa da Espanha. A partida será realizada no Alinma Stadium, em Jidá (SAU), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Barcelona garantiu a vaga na decisão ao golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal. Em show de Raphinha, com dois gols e uma assistência, os Culés anotaram a maior goleada da história da Supercopa. Os outros gols foram marcados por Ferran Torres, Fermín López e Roony Bardghji.
A outra semifinal foi disputada no clássico da capital espanhola, onde o Real Madrid derrotou o Atlético por 2 a 1. Os gols dos Merengues foram marcados por Valverde de falta e Rodrygo, enquanto Sorloth descontou para os Colchoneros.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Real Madrid
Final — Supercopa da Espanha
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Alinma Stadium, em Jidá (SAU)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: José Luis Munuera
🚩 Assistentes: Iñigo Prieto, Antônio Martínez e Adrián Cordero (quarto árbitro)
📺 VAR: Daniel Trujillo (VAR1) e David Gálvez (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Pedri e Raphinha; Bardghji, Ferran Torres e Fermín López.
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger (Huijsen) e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Mbappé) e Vini Jr.
