Com Marrocos na luta por título, Copa Africana de Nações tem semifinais definidas

Com Marrocos na luta por título, a Copa Africana de Nações teve as semifinais definidas, neste sábado (10). O adversário do Brasil na Copa do Mundo é considerado o favorito a conquistar a competição, que está sendo disputada em sua casa.

Após uma vitória imponente por 2 a 0 sobre Camarões, Marrocos encara a Nigéria na semifinal, na quarta-feira (14), às 17h (de Brasília). As Super Águias eliminaram a Argélia também com um triunfo por 2 a 0.

Na outra chave, o Egito, que derrotou a Costa do Marfim por 3 a 2, encara Senegal, que eliminou Mali após uma vitória por 1 a 0. O confronto também será realizado na quarta-feira (14), às 14h (de Brasília), em duelo que definirá o primeiro finalista da Copa Africana de Nações.

Marrocos tem grande desafio na Copa Africana de Nações

Invicto na competição, o Marrocos enfrenta a única equipe que tem 100% de aproveitamento na Copa Africana de Nações, que é a Nigéria. As Super Águias se destacam pelo poderio ofensivo, que marcou 14 gols em apenas cinco partidas disputadas na competição.

Por outro lado, Marrocos conta com a consistência defensiva em seu favor e é a seleção menos vazada da Copa Africana de Nações. Em cinco jogos, os Leões do Atlas sofreram apenas um gol e de pênalti no empate em 1 a 1 com Mali, na fase de grupos.

Nigéria bate Argélia e encara Marrocos na semifinal da Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Reedição de final na outra chave

Em 2021, Egito e Senegal protagonizaram a grande decisão da Copa Africana de Nações com Salah e Mané em lados opostos. Após um empate por 0 a 0 com a bola rolando, Senegal derrotou os Faraós por 4 a 2 na disputa por pênaltis.

Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

