Com herói inesperado, Barcelona vence Frankfurt no Camp Nou pela Champions League
Culés se aproximam da zona de classificação para as oitavas de final
O Barcelona venceu o Frankfurt por 2 a 1, pela 6ª rodada da Champions League, nesta terça-feira (9), no Camp Nou. Os visitantes abriram o placar com Knauff na etapa inicial, mas o clube catalão virou o confronto com dois gols de Koundé.
Como foi Barcelona x Frankfurt?
Na etapa inicial, o Barcelona dominou as ações da partida e criou chances perigosas contra o Frankfurt. Na melhor oportunidade, Gerard Martin aproveitou o espaço da intermediária e soltou uma bomba de canhota para grande defesa de Zetterer. No entanto, os alemães abriram o placar com Knauff recebendo um lançamento no campo de ataque, ganhando do defensor e batendo no cantinho para balançar as redes aos 20 minutos. Lewandowski chegou a empatar o confronto, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.
No segundo tempo, o Barcelona voltou pressionando em busca do empate, e Raphinha perdeu uma chance incrível após receber um passe do lado esquerdo e finalizar por cima da meta de Zetterer. Aos quatro minutos, Rashford recebeu uma bola pela canhota, cruzou na área e cruzou na cabeça de Koundé para empatar a partida. Três minutos depois, Yamal fez um cruzamento da esquerda na segunda trave, e Koundé novamente apareceu no alto cabeceando para o fundo das redes para colocar os culés em vantagem. Em uma chegada perigosa, Lewandowski recebeu uma bola em profundidade, tocou para Rashford, mas o inglês finalizou na perna do defensor adversário e desperdiçou grande chance. O Barcelona foi superior, enquanto o Frankfurt buscou o empate em algumas estocadas, mas não conseguiu reverter a desvantagem.
O que vem por aí para Barcelona e Frankfurt?
Com a chegada das festas de fim de ano, a Champions League retorna apenas em 2026. O Barcelona visita o Slavia Praga, enquanto o Frankfurt viaja para encarar o Qarabag, pela 7ª rodada da Champions League, no dia 21 de janeiro.
