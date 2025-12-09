menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com herói inesperado, Barcelona vence Frankfurt no Camp Nou pela Champions League

Culés se aproximam da zona de classificação para as oitavas de final

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
18:58
Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Frankfurt, pela Champions League
imagem cameraJogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Frankfurt, pela Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona venceu o Frankfurt por 2 a 1, pela 6ª rodada da Champions League, nesta terça-feira (9), no Camp Nou. Os visitantes abriram o placar com Knauff na etapa inicial, mas o clube catalão virou o confronto com dois gols de Koundé.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi Barcelona x Frankfurt?

Na etapa inicial, o Barcelona dominou as ações da partida e criou chances perigosas contra o Frankfurt. Na melhor oportunidade, Gerard Martin aproveitou o espaço da intermediária e soltou uma bomba de canhota para grande defesa de Zetterer. No entanto, os alemães abriram o placar com Knauff recebendo um lançamento no campo de ataque, ganhando do defensor e batendo no cantinho para balançar as redes aos 20 minutos. Lewandowski chegou a empatar o confronto, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Barcelona voltou pressionando em busca do empate, e Raphinha perdeu uma chance incrível após receber um passe do lado esquerdo e finalizar por cima da meta de Zetterer. Aos quatro minutos, Rashford recebeu uma bola pela canhota, cruzou na área e cruzou na cabeça de Koundé para empatar a partida. Três minutos depois, Yamal fez um cruzamento da esquerda na segunda trave, e Koundé novamente apareceu no alto cabeceando para o fundo das redes para colocar os culés em vantagem. Em uma chegada perigosa, Lewandowski recebeu uma bola em profundidade, tocou para Rashford, mas o inglês finalizou na perna do defensor adversário e desperdiçou grande chance. O Barcelona foi superior, enquanto o Frankfurt buscou o empate em algumas estocadas, mas não conseguiu reverter a desvantagem.

O que vem por aí para Barcelona e Frankfurt?

Com a chegada das festas de fim de ano, a Champions League retorna apenas em 2026. O Barcelona visita o Slavia Praga, enquanto o Frankfurt viaja para encarar o Qarabag, pela 7ª rodada da Champions League, no dia 21 de janeiro.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona contra o Frankfurt, pela Champions League
Lamine Yamal em ação pelo Barcelona contra o Frankfurt, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias