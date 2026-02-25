Torcedores do Lanús fazem 'bandeirazo' no Rio antes de final contra o Flamengo

Na véspera da grande decisão da Recopa Sul-Americana, torcedores do Lanús invadiram a praia da Barra da Tijuca e promoveram uma grande festa no Rio de Janeiro. O confronto contra o Flamengo acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e o clima entre os argentinos é de total confiança.

continua após a publicidade

➡️ Octacampeonato do Flamengo no Brasileirão completa cinco anos

Cerca de dois mil torcedores se concentraram entre os postos 3 e 4 da praia da Barra, na Zona Sudoeste da cidade, para celebrar. No início da tarde, cantaram, estenderam bandeiras na areia e transformaram o local em um verdadeiro ponto de encontro grená.

A empolgação se explica pelo resultado do jogo de ida. Na Argentina, o Lanús venceu o Flamengo por 1 a 0, placar que superou as expectativas diante da força do adversário rubro-negro. Agora, para ficar com o troféu da Recopa Sul-Americana, a equipe precisa apenas de um empate no Maracanã.

continua após a publicidade

Torcedores do Lanús ocupam praia no Rio de Janeiro antes de decisão da Recopa contra o Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Atual campeão da Copa Sul-Americana, após bater o Atlético-MG na decisão, o Lanús sonha com mais uma conquista continental. Mesmo reconhecendo a dificuldade de enfrentar o Flamengo em um estádio que irá receber mais de 60 mil torcedores, os argentinos mantêm a confiança.

Chamado de "el club de barrio más grande del mundo" na Argentina, o Lanús acredita que pode fazer história e garantir o título inédito da Recopa Sul-Americana em pleno Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Torcedores do Lanús ocupam praia no Rio de Janeiro antes de decisão da Recopa contra o Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.