Vini Jr marca, e gigantes caem: veja o resumo e os principais gols do dia da Champions League
Marquinhos também marcou no duelo entre PSG e Monaco
Nesta quarta-feira (25), os playoffs da Champions League chegaram ao fim com duelos animados nos jogos de volta. Os últimos classificados para as oitavas de final foram conhecidos em quatro confrontos emocionantes, que tiveram virada no placar agregado, gol de Vini Jr pelo Real Madrid e a eliminação de gigantes como Borussia Dortmund e Juventus. Veja como foram os jogos.
Atalanta vence Borussia Dortmund, vence no agregado e garante classificação
O primeiro drama da noite veio do confronto entre Atalanta e Borussia Dortmund. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o time alemão tinha vantagem confortável e podia até perder por um gol de diferença. Mas a Atalanta começou de forma elétrica, dominando as ações e sendo absoluta. O primeiro gol saiu aos cinco minutos, e no final da primeira etapa, a equipe italiana marcou o segundo, deixando tudo em aberto.
No segundo tempo, Pasalic marcou o gol da virada no agregado. Após cumprir a missão, a Atalanta diminuiu o ritmo, e o Borussia Dortmund cresceu. Adeyemi marcou para os alemães e deixou o placar empatado novamente. No último lance do jogo, porém, Bensebaini cometeu pênalti em Krstovic em um contra-ataque. Samardzic foi para a cobrança e garantiu a classificação da equipe italiana.
Vini Jr marca e Real Madrid garante vitória sobre o Benfica de virada
O grande duelo do dia colocou frente a frente Real Madrid e Benfica em um confronto que ultrapassava as tensões dentro de campo. Com a polêmica envolvendo Vini Jr e Prestianni no jogo de ida, o duelo pegou fogo, e o Benfica aproveitou para abrir o placar no Bernabéu. Os merengues haviam vencido o primeiro jogo por 1 a 0, e o placar estava empatado no agregado.
Sob pressão, o Real Madrid não demorou a responder. Tchouaméni marcou um bonito gol para empatar o jogo e devolver a vantagem aos espanhóis. Pouco tempo depois, Arda Güler marcou o gol da virada, mas a arbitragem anulou. No segundo tempo, Vini Jr tratou de resolver. Após contra-ataque, o brasileiro teve o campo livre e marcou o gol que garantiu a classificação merengue para as oitavas de final.
PSG fica no empate com Monaco, mas se classifica
Após vencer o jogo de ida por 3 a 2, o clássico francês seguia em aberto. Na reta final da primeira etapa, Akliouche marcou para o Monaco e deixou o duelo tenso. Na segunda etapa, porém, o PSG virou em seis minutos, com gols de Marquinhos e Kvaratskhelia. Nos acréscimos, Teze marcou e botou fogo no jogo, mas não foi suficiente para evitar a classificação dos parisienses.
Juventus corre atrás do resultado, mas Galatasaray é resiliente e consegue a classificação
No confronto mais eletrizante do dia, Galatasaray e Juventus protagonizaram um jogo de tirar o fôlego. A equipe turca havia vencido o primeiro jogo por 5 a 2, após um duelo animado que teve duas viradas. Com a missão difícil de superar uma desvantagem de três gols, a Velha Senhora conseguiu fazer sua parte de forma primorosa.
No primeiro tempo, Locatelli marcou o primeiro e devolveu a esperança aos italianos. Na segunda etapa, veio o baque: Lloyd Kelly foi expulso, e a Juventus ficou com um jogador a menos. Atrás no placar agregado e com um homem a menos, a Velha Senhora não abaixou a cabeça e correu atrás do resultado. Gatti marcou o segundo, e McKennie fez o terceiro, levando o duelo para a prorrogação.
No tempo extra, jogando com o coração na ponta da chuteira, a Juventus sentiu o desgaste físico. As pernas pesaram, e o Galatasaray aproveitou para marcar com Osimhen. Na frente do placar agregado, a equipe turca se segurou. Mesmo com a Juventus atacando nos minutos finais, foi o Galatasaray quem achou o último gol, com Baris Yilmaz, selando a classificação histórica.
