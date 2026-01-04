Real Madrid anuncia 'nova medida' para evitar lesões em 2026

O Real Madrid quer um ano novo. Principalmente quando o assunto são as lesões dos jogadores. Para evitar um departamento médico cheio, como foi em 2025, e muita dor de cabeça à comissão técnica de Xabi Alonso, o clube agiu rápido e anunciou o retorno de Niko Mihic como supervisor médico de todos os setores, incluindo o time principal.

O croata já comandou o departamento médico do Real Madrid entre 2017 e 2023. Afastado do cargo, ele se manteve ligado ao clube como consultor. Desta vez, irá supervisionará o trabalho dos médicos da equipe principal, que permanecem sob a direção de Felipe Segura. A informação foi divulgada pelo "Marca".

Segundo o jornal espanhol, a volta de Niko faz parte dos esforços contínuos do clube para melhorar todos os aspectos do atendimento aos seus atletas profissionais, já que um dos principais problemas da temporada foi o o grande número de lesões sofridas pelos jogadores do time principal, incluindo várias rupturas do ligamento cruzado anterior.

Real Madrid: lesões no elenco principal

Entre os que passaram pelo departamento médico estão Bellingham, Camavinga, Rüdiger, Fede Valverde, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen, Franco Mastantuono, Tchouaméni, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Éder Militão e Ferland Mendy.

Éder Militão sofreu lesão no duelo entre Real Madrid e Celta de Vigo, em La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)

Possíveis soluções e uso da base do Real Madrid

Por conta das diversas lesões no setor defensivo, Xabi Alonso teve que recorrer a adaptações durante a temporada. Alguns jogadores da base, inclusive, entraram na mira do treinador para repor setores que foram bastante desfalcados.

