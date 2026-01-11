Raphinha pode superar lenda e se tornar o 2º maior artilheiro do Barcelona em Supercopas

Protagonista na semifinal da Supercopa da Espanha, Raphinha pode superar uma lenda do Barcelona na final contra o Real Madrid. O brasileiro soma quatro gols marcados na competição com a camisa do clube culé e tem a chance de igualar ou até mesmo ultrapassar Stoichkov, que balançou as redes seis vezes pelos blaugranas no torneio.

Na goleada por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao, Raphinha balançou as redes duas vezes e foi uma das peças chaves para levar o Barcelona à final da Supercopa da Espanha. Contra o Real Madrid, o jogador espera manter o protagonismo para levantar mais um caneco com o time catalão e, se possível, se colocar entre os maiores nomes do clube na competição.

O maior artilheiro da história do Barcelona, mas também da Supercopa da Espanha é Lionel Messi, que marcou 14 gols no torneio. É um número que está longe de ser alcançado por Raphinha, mas também por qualquer outro jogador, uma vez que Benzema e Raúl são os vice-artilheiros da competição com sete gols marcados cada um.

Lenda do Barcelona, Hristo Stoichkov foi eleito Bola de Ouro 1994 por conta de suas grandes atuações com o Barcelona naquele período. O búlgaro acumula 15 títulos conquistados com a camisa blaugrana, inclusive uma Champions League, que ainda é tão almejada por Raphinha e pela atual geração culé.

Com a possibilidade de alcançar um feito enorme, Raphinha segue construindo sua trajetória no Barcelona e emplacar números individuais impactantes em sua trajetória. Com contrato até 2028 e vivendo uma das melhores fases de sua carreira, o jogador tem a possibilidade de se colocar como um dos maiores brasileiros da história do clube.

Números de Raphinha no Barcelona

Na história do Barcelona, Raphinha é o 42º maior artilheiro do clube com 63 gols marcados, mas a expectativa é de que o jogador suba algumas posições no ranking até o fim da temporada. O jogador tem 67 gols a menos em relação a Rivaldo, que é o maior goleador brasileiro da entidade.

Em assistências, Raphinha é o 13º maior garçom da história do Barcelona com 55 passes distribuídos para gols de outros companheiros. A expectativa é de subir ao menos uma posição no ranking e se aproximar de Daniel Alves, que é o brasileiro com mais assistências do clube com 105.

