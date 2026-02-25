Atacante pretendido pelo Fluminense renova com clube da MLS

O Los Angeles FC anunciou a renovação contratual de Denis Bouanga, nesta quarta-feira (25), até o fim de 2028, com opção de extensão até 2030. O atacante era alvo do Fluminense, que busca reforço na posição até o fim da janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março.

Bouanga via com bons olhos uma transferência para o Fluminense, mas o problema foi com o clube estadunidense. Além de ídolo do LAFC, Bouanga também é um dos jogadores mais dominantes da liga. A saída nunca foi um desejo do time, que contratou o astro sul-coreano Heung-Min Son na janela do meio do ano passado. A dupla somou 25 gols e oito assistências e conduziu o LAFC a uma arrancada no fim do campeonato. Entre agosto e outubro, Bouanga e Son marcaram 18 gols consecutivos do time, estabelecendo um recorde da MLS para dois companheiros de equipe.

O jogador passou a maior parte da carreira na Ligue 1, onde marcou 35 gols e deu 16 assistências em 136 jogos. Desde que chegou ao LAFC, o franco-gabonês acumula 65 gols e 25 assistências em 101 jogos, mantendo média elevada de participações diretas em gols por temporada. Além disso, liderou estatísticas ofensivas importantes, como volume de finalizações e conversões de pênaltis.

Em 2025, o atacante somou 32 gols e 12 assistências em 46 partidas, números que o colocaram entre os atletas mais decisivos da liga. Na corrida pela artilharia, ficou atrás apenas de Lionel Messi.

Denis Bouanga batendo pênalti na partida contra o Sporting Kansas City (Foto: Orlando Ramirez/Getty Images via AFP)

Relembre a novela entre Fluminense e Denis Bouanga

Busca do Fluminense por centroavante

O bom momento de John Kennedy e do coletivo como um todo deu um pouco mais de respiro para a diretoria do Fluminense na busca por um centroavante. O Tricolor não abre mão da contratação, mas entende que pode agir com mais cautela no mercado.

Sem Bouanga, o Fluminense se aproximou da contratação de Gabriel Ávalos, atacante do Independiente. O atacante é um pedido de Zubeldía à diretoria. Ambos têm papel importante para a concretização do negócio. Ávalos chegaria para compor a lacuna deixada por Everaldo no elenco, não impedindo a chegada do centroavante de peso prometido pelo presidente Mattheus Montenegro.

Gabriel Ávalos em ação pelo Independiente (Foto: Reprodução)

