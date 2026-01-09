A Copa do Mundo de 2026 está chegando, e o Brasil ganhou um motivo para se preocupar: Brahim Díaz, astro do Marrocos e jogador do Real Madrid, vive grande fase na Copa Africana de Nações. O meia-atacante de 26 anos marcou um dos gols da vitória em cima de Camarões por 2 a 0, pelas quartas de final.

Com o tento marcado em Marrocos x Camarões, Brahim Díaz chegou a marca de cinco gols marcados na Copa Africana de Nações em cinco jogos disputados. A vitória levou os "Leões do Atlas" até as semifinais da competição. O adversário sairá do duelo entre Argélia e Nigéria.

➡️Por que o filho do Zidane joga na Argélia? Conheça Luca, destaque da Copa Africana

A boa fase de Brahim Díaz abriu os caminhos para o Marrocos na vitória contra Camarões. Após cobrança de escanteio, o marroquino usou todo seu oportunismo para empurrar a bola para o fundo da rede depois da cabeçada de Ayoub El Kaabi, aos 26 do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Marrocos ampliou em mais uma bola parada. Nayef Aguerd cobrou falta com veneno, e Ismael Saibari dominou com categoria, ajeitou, e chutou com precisão para dar sacramentar a vitória por 2 a 0.

A partida contou com amplo domínio de Marrocos, que não teve grande atuação, mas pouco sofreu defensivamente e foi cirúrgico no terço final. Durante os 90 minutos, a seleção camaronesa finalizou apenas três vezes, contra seis da marroquina.

Grande fase de Brahim Diaz é alerta para o Brasil, que enfrenta o Marrocos na Copa do Mundo

Se a campanha de Marrocos na Copa do Mundo de 2022 já não servia como um grande alerta para o Brasil, o desempenho da equipe na Copa Africana de Nações desponta como mais um indicador preocupante.

Com trabalho consistente e um protagonista bem definido, Marrocos avançou até a semifinal e pode carimbar um título no torneio que antecede o Mundial. Brahim Diaz, jogador do Real Madrid, assumiu a responsabilidade e marcou em todos os jogos na CAN.

Brahim Diaz nasceu em Málaga, na Espanha, mas tem ascendência marroquina. O meia chegou a atuar por seleções de base espanholas, mas não vestiu a camisa da seleção principal. Em março de 2024, o jogador foi convocado pela primeira vez para representar Marrocos em amistosos.

Logo em seus primeiros cinco jogos com Marrocos, Brahim marcou cinco vezes seguidas. Os "Leões do Atlas" passaram por um grupo com Mali, Comores e Zâmbia. Nas oitavas, passaram pela Tânzania, e nas quartas eliminaram Camarões.