Bahia fica sem calendário internacional com queda na Libertadores
Tricolor foi eliminado pelo O'Higgins nos pênaltis
- Matéria
- Mais Notícias
Após a vitória por 2 a 1 no tempo normal, o Bahia perdeu para o O'Higgins-CHI nos pênaltis e foi eliminado da Copa Libertadores. A queda na segunda fase preliminar deixa a equipe de fora até mesmo da Copa Sul-Americana deste ano.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Isso porque somente os quatro times que caem na terceira fase preliminar ficam com vaga na Sula - os quatro que avançam disputam a fase de grupos da Libertadores. O Bahia, portanto, não jogará mais internacionalmente em 2026.
Na temporada atual, o Esquadrão terá pela frente a reta final do Campeonato Baiano, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Nesta última, os times da Série A entrarão na quinta fase, que acontecerá entre abril e maio.
➡️ Aposte nas partidas do Bahia no Campeonato Baiano!*
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Em campo, o Bahia abriu 2 a 0 ainda no 1º tempo, com dois gols de Willian José. O O'Higgins igualou o agregado na etapa final e, apesar de ter maior posse de bola, o Tricolor não conseguiu levar perigo em suas chegadas. Dessa forma, a decisão foi para os pênaltis.
Dell e Everton Ribeiro desperdiçaram suas cobranças, selando o 4 a 3 para os chilenos. O adversário do O'Higgins será o classificado de Tolima-COL x Deportivo Táchira-VEN.
➡️ Bahia perde para o O'Higgins nos pênaltis e é eliminado da Libertadores
Próximo jogo do Bahia
O Bahia voltará a campo no próximo sábado (28), contra a Juazeirense, em jogo único pela semifinal do Campeonato Baiano. A bola rola na Arena Fonte Nova a partir das 17h (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias