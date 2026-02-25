O que esperar dos classificados para as oitavas da Champions League?
Oito equipes se classificaram às oitavas de final da Champions League em duelos realizados nesta terça (24) e quarta-feira (25). Com surpresas e outras figuras carimbadas, as equipes que avançaram na competição terão desafios variados na próxima fase, principalmente a depender do sorteio, que será realizado na sexta-feira (27).
Atalanta
A Atalanta chegou às oitavas de final da Champions League em uma temporada oscilante. Na Serie A, a Dea é apenas á sétima colocada, com 45 pontos, cinco atrás da Roma, que fecha o G4 da competição. Já na competição europeia, os italianos tiveram uma campanha mediana, na 12ª colocação, com vitórias surpreendentes, sobre o Chelsea, mas tropeços decepcionantes, contra o Athletic Bilbao.
Com o sorteio da pré-oitavas, a Atalanta teve o Borussia Dortmund à frente. Na Alemanha, derrota por 2 a 0, com gols de Maximilian Beier e Serhou Guirassy. Em Bérgamo, em uma virada heroica por 4 a 1, com gol no último lance de Lazar Samardžić, a equipe italiana conseguiu a classificação. Nas oitavas, a Atalanta poderá ter o Arsenal ou o Bayern de Munique.
Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid vive momentos de altos e baixos na temporada. Em La Liga, a equipe comandada por Diego Simeone não vive um bom momento, apenas na quarta colocação e com derrotas para Rayo Vallecano e Real Betis, e vitória com emoção contra o Espanyol.
Porém, nas copas, os Colchoneros seguem vivos, principalmente na Copa del Rey. Na partida de ida da semifinal, golearam o Barcelona por 4 a 0 e encaminharam a classificação à decisão. Na Champions, o Atlético de Madrid teve chances de garantir vaga entre os oito primeiros, mas, após empate com o Galatasaray e derrota contra o Bodø/Glimt, teve que disputar os playoffs ao se classificar em 14º.
Na fase pré-oitavas, o Atlético foi sorteado para encarar o Club Brugge, que ficou na 19ª colocação. No duelo de ida, na Bélgica, empate por 3 a 3 após estarem vencendo por 2 a 0. Porém, no Metropolitano, a equipe de Madri venceu por 4 a 1 e se garantiu nas oitavas, na qual enfrentará ou Liverpool, ou Tottenham.
Bayer Leverkusen
O Bayer Leverkusen começou a temporada de forma caótica, com demissão do treinador Erik ten Hag após duas rodadas da Bundesliga. Com Kasper Hjulmand no comando, equipe alemã é inconstante na liga nacional, mas tem bom desempenho nas copas, principalmente na Champions League.
Apesar da 16ª colocação na fase de liga, o Leverkusen teve vitórias contundentes contra o Manchester City e Villarreal, que ajudou a classificar a equipe às pré-oitavas da competição europeia. No sorteio, a equipe alemã encarou o Olympiacos e, após vitória por 2 a 0 na Grécia e empate na Alemanha, o Bayer se garantiu nas oitavas. Nas oitavas, o Bayer Leverkusen poderá encarar o Arsenal ou o Bayern de Munique.
Bodø/Glimt
O Bodø/Glimt, clube norueguês comandado por Kjetil Knutsen, participa pela primeira vez da Champions League. A equipe tem vencido com frequência o campeonato nacional desde 2020 e ganhado experiência em outras competições europeias.
Durante a fase de liga, o time apresentou oscilações, chegando a ocupar a 32ª colocação e correndo risco de eliminação após registrar empates e três derrotas consecutivas. A vaga para o mata-mata foi obtida nas rodadas finais, a partir de um empate fora de casa contra o Borussia Dortmund, seguido por vitórias sobre o Manchester City (3 a 1) e o Atlético de Madrid (2 a 1). Com nove pontos e o auxílio de tropeços de adversários diretos, a equipe encerrou essa etapa na 23ª posição.
Na pré-oitavas de final, contra a Inter de Milão, finalista na última temporada, o Bodø/Glimt não tomou reconhecimento e venceu os dois jogos, por 3 a 1 e 2 a 1. Nas oitavas, a equipe norueguesa poderá enfrentar Manchester City ou Sporting.
Galatasaray
Com um time recheado de estrelas, o Galatasaray lidera o Campeonato Turco de forma confortável. Já na Champions League, a campanha dos Leões, mesmo com vitória sobre o Liverpool, deixou a desejar, principalmente fora de casa, com o time apenas na 20ª colocação.
Com a vaga nos playoffs, o Galatasaray foi sorteado para encarar a Juventus, com a primeira partida em Istambul. No duelo, um show da equipe turca, que venceu por 5 a 2 e parecia ter praticamente garantido a classificação. Em Turim, a Juve foi embalada em busca da reação e, com um a menos, levou o jogo para a prorrogação com 3 a 0 no placar.
Porém, no tempo extra, Victor Osimhen e Baris Yilmaz marcaram os gols que classificaram o Galatasaray às oitavas da Champions League. Na próxima fase, a equipe turca poderá encarar Liverpool ou Tottenham.
Newcastle
O Newcastle é outro time que apresenta desempenho diferente na Champions League do que na liga. Na Premier League, os Magpies ocupam apenas a 11ª colocação, com 36 pontos. Porém, na competição europeia, o clube inglês tem uma campanha sólida, com o protagonismo de Anthony Gordon, que soma 10 gols na campanha.
Na fase de liga, o Newcastle ficou apenas a dois pontos de se classificar entre os oito primeiros, na 12ª colocação. Nos playoffs, os Magpies tiveram pela frente o Qarabag, do Azerbaijão, e venceram a ida sem dificuldades, por 6 a 1. Na volta, com reservas, novo resultado positivo, dessa vez por 3 a 2, que assegurou a classificação às oitavas de final, na qual pode encarar Chelsea ou Barcelona.
Paris Saint-Germain
Atual campeão, o Paris Saint-Germain vive uma temporada estranha. Mesmo na liderança da Ligue 1 e campeão da Copa Intercontinental, o clube parisiense não consegue manter a mesma regularidade da temporada passada, com chances reais de não ser campeão nacional e já eliminado da Copa da França, pelo rival Paris FC.
Na Champions, o PSG não conseguiu se classificar entre os oito primeiros após empatar com o Newcastle na última rodada da fase de liga. Assim, na pré-oitavas, foi sorteado para encarar o Monaco. Na ida, em duelo no Principado, vitória suada por 3 a 2. Em casa, mais uma partida complicada, mas o empate por 2 a 2 garantiu os parisienses nas oitavas, na qual pode encarar o Chelsea ou o Barcelona.
Real Madrid
Maior campeão do torneio, o Real Madrid teve campanha longe do esperado na Champions League. Com demissão de treinador na campanha, a equipe merengue ficou apenas na nona colocação da fase de liga, com 15 pontos após ser derrotado pelo Benfica por 4 a 2 na última rodada. Em La Liga, o time espanhol disputa o título com o Barcelona ponto a ponto. Já na Copa del Rey, foram eliminados de forma precoce e vexatória pelo Albacete.
Com a derrota ao Benfica, o Real Madrid teve que disputar a pré-oitavas da Champions e, quis após o sorteio, teria os Encarnados pela frente mais uma vez. Na ida, em Lisboa, Vini Jr marcou um golaço que garantiu a vitória merengue. Já na volta, o Benfica chegou a abrir o placar, mas com gols de Tchouameni e Vini Jr, o time treinado por Álvaro Arbeloa garantiu a classificação às oitavas. Na próxima fase, o Real Madrid pode encarar o Manchester City ou Sporting.
