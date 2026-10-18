Nico Paz e Mastantuono lutam por espaço na Argentina pós-Messi

O placar de 3 a 1 para o Como sobre a Fiorentina, neste domingo (18), pelo Campeonato Italiano, conta parte da história de um confronto que também coloca em evidência dois candidatos a protagonizar o futuro da seleção argentina. Nico Paz marcou um dos gols e deu a assistência para o terceiro, anotado pelo grego Anastasios Douvikas, enquanto Franco Mastantuono quase deixou sua marca em uma cobrança de falta de rara precisão. O gol da Fiorentina, porém, foi anulado porque o zagueiro Marin Pongracic estava impedido. Os dois jovens dividiram os holofotes em Florença em um momento de transição para a Argentina, que se prepara para o futuro sem Lionel Messi.

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A comparação não é gratuita. Na última Data Fifa, Mastantuono e Nico Paz estiveram juntos com a camisa da seleção argentina em uma ocasião marcada pela despedida de Messi da equipe nacional. Agora, os dois tentam transformar o potencial em protagonismo, cada um à sua maneira, em um dos principais campeonatos da Europa. O jornal italiano "la Repubblica" destacou justamente a semelhança entre as trajetórias dos jovens, que encontraram na Itália o espaço e a continuidade que não tiveram no Real Madrid.

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Nico Paz: o talento que o Real Madrid acompanha de perto

Nico Paz chegou ao Como após passar pela base do Real Madrid e encontrou no clube italiano um ambiente favorável para desenvolver suas principais características. Com qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de aparecer na área, o meia-atacante tornou-se uma das referências ofensivas da equipe comandada por Cesc Fàbregas.

Contra a Fiorentina, o argentino voltou a demonstrar essa influência. Além de balançar a rede, participou diretamente de outro gol, mostrando que sua contribuição vai além da finalização. A capacidade de criar jogadas e encontrar companheiros em boas condições faz dele um jogador importante para uma equipe que busca se aproximar das primeiras posições do Campeonato Italiano. Hoje, além da participação inédita na Champions League, o clube ocupa a quarta posição na Séria A, com 14 pontos.

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O futuro de Nico, porém, continua ligado ao Real Madrid. Em junho, o clube espanhol anunciou um acordo para que o jogador permanecesse no Como na temporada 2026/2027. O comunicado oficial também confirmou que o Real Madrid manteve uma opção unilateral de recompra para a temporada 2027/2028. Ou seja, embora não tenha promovido seu retorno imediato, o clube preservou a possibilidade de recuperar o argentino no futuro.

Nico Paz treinado pela seleção da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Mastantuono: a aposta do Real Madrid em busca de afirmação

Do outro lado, Mastantuono tenta aproveitar a oportunidade que encontrou na Fiorentina. Contratado pelo Real Madrid após se destacar no River Plate, o atacante argentino teve dificuldades para conquistar espaço na primeira temporada na Espanha. Em 35 partidas, disputou 1.484 minutos e marcou três gols, números que ajudam a explicar a decisão de emprestá-lo ao futebol italiano. A transferência para a Fiorentina foi oficializada em agosto, com vínculo até junho de 2027.

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Em Florença, o cenário é diferente. Mastantuono ganhou espaço e passou a ser uma peça frequente na equipe. Em setembro, foi eleito o jogador do mês da Fiorentina, reconhecimento que reforçou a evolução do argentino desde sua chegada.

Diante do Como, o jovem mostrou mais uma vez a qualidade que fez o Real Madrid investir alto em sua contratação. A cobrança de falta que terminou no gol de Pongracic foi executada com precisão, mas a posição irregular do defensor impediu a comemoração. O lance, ainda assim, serviu como demonstração do repertório técnico do atacante.

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Mastantuono comemorando o hat-trick marcado com a camisa da Fiorentina (Foto: Reprodução)

Uma disputa que vai além de Florença

Aos 20 anos, Nico Paz e, aos 20 anos, Mastantuono — que completou 20 anos em agosto de 2026 — vivem etapas importantes de suas carreiras. Ambos são tratados como nomes que podem ganhar protagonismo na Argentina nos próximos anos, mas a sucessão de Messi não se resolve em um único confronto, nem depende apenas da camisa 10.

Nico tem a vantagem de já ser uma referência criativa no Como, enquanto Mastantuono busca consolidar a regularidade que o levou ao Real Madrid. O duelo em Florença oferece, portanto, uma amostra de duas trajetórias promissoras: a de um jogador que aproveita a continuidade para crescer e a de outro que tenta transformar uma nova oportunidade em afirmação.

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A vitória por 3 a 1 do Como reforça a importância de Nico Paz para a equipe e dá ainda mais destaque à atuação do argentino no confronto. Para além do placar, porém, o encontro reforça a expectativa em torno de dois argentinos que carregam talento, ambição e a responsabilidade inevitável de serem comparados ao maior nome de sua geração.