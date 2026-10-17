Juninho marca duas vezes, e Pumas volta a vencer na Liga Mexicana

Ex-atacante do Flamengo, Juninho segue vivendo uma grande fase em solo mexicano com a camisa do Pumas. Na madrugada de sábado (17), o centroavante marcou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Atlante, o que aproximou sua equipe da fase de classificação ao mata-mata.

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Após quatro jogos sem vencer, com dois empates e duas derrotas, o Pumas buscou o resultado positivo fora de casa. Aos 42 do primeiro tempo, Juninho abriu o placar para os visitantes. Pouco antes do intervalo, o Atlante chegou ao empate com Calzadilla, mas o brasileiro garantiu a vitória de sua equipe aos 27 minutos da etapa final.

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- Muito feliz em poder marcar esses gols e, principalmente, pela equipe ter conquistado a vitória. A gente vinha de bons jogos, mas não conseguindo o resultado positivo, então era algo que nos incomodava. É um momento muito positivo pessoalmente, podendo marcar em partidas consecutivas, e isso é fruto de muito trabalho e da ajuda dos meus companheiros. Espero que eu possa seguir nessa pegada e que a gente siga conquistando bons resultados - afirmou Juninho.

Nos últimos três jogos com a camisa do Pumas, Juninho balançou as redes quatro vezes e soma oito gols no Torneio Apertura da Liga MX após 12 rodadas. O ex-jogador do Flamengo é o vice-artilheiro da competição e está atrás apenas de Salomon Rondón.

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