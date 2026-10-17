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PSG vence o Strasbourg de virada e pressiona Monaco de Filipe Luís

Equipe de Luis Enrique venceu os últimos quatro jogos na competição

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 14:57
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Jogador do PSG celebra em campo, camisa branca com logotipo Qatar Airways.
Dembele entrou e mudou a partida para o PSG (Foto: ROMEO BOETZLE / AFP)

O Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg de virada por 3 a 1 neste sábado (17), em partida válida pelo Campeonato Francês, e igualou os 14 pontos do líder Monaco, que ainda atua na rodada. O time comandado por Luis Enrique soma quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas da competição e segue na perseguição à equipe treinada por Filipe Luís.

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Ousmane Dembélé, atual detentor da Bola de Ouro, começou o confronto no banco de reservas e, ao entrar, perdeu um pênalti, mas se redimiu ao marcar um gol e dar uma assistência. Os outros dois feitos do PSG foram anotados por Ilya Zabarnyi e Désiré Doué.

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Luis Henrique e Filipe Luís lado a lado no duelo entre PSG e Monaco pelo Campeonato Francês
Monaco de Filipe Luís derrotou o PSG no Parque dos Príncipes na atual temporada (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Como foi o jogo entre Strasbourg e PSG?

Mesmo com o equilíbrio nos números, a primeira etapa terminou com vantagem dos donos da casa. Contando com uma finalização a mais do que o PSG, o Strasbourg abriu o marcador aos 17 minutos com Giovanni Reyna. O norte-americano concluiu após boa tabela com Gessime Yassine, recebendo o passe pela direita da grande área e finalizando de perna esquerda no contrapé de Safonov.

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Por opção do técnico Luis Enrique, os atuais campeões começaram o duelo com Dembélé e Doué no banco de reservas, alinhando o ataque titular com Ferran Torres, Akliouche e Kvaratskhelia.

Na segunda etapa, a superioridade técnica do Paris Saint-Germain prevaleceu para construir a virada, impulsionada pelas entradas de Dembélé e Doué. Inicialmente, o camisa 10 chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti que daria o empate à equipe, mas se redimiu aos 32 minutos ao dar a assistência para o gol de Ilya Zabarnyi, que deu início à reação.

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A virada ganhou forma oito minutos depois, quando Dembélé deixou o seu gol. Já nos acréscimos, Désiré Doué decretou o placar final e garantiu a vitória do PSG fora de casa.

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