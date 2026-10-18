Na Rússia, Bitello deseja voltar ao Brasil e sonha com Seleção

No Dínamo de Moscou, Bitello não escondeu o desejo em voltar ao futebol brasileiro e buscar uma vaga na Seleção de Carlo Ancelotti. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia de 26 anos relembrou a negociação frustrada com o Botafogo e comentou sobre sua fase na Rússia.

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Em sua quarta temporada no Dínamo de Moscou, Bitello diz se sentir em casa ao contar sobre sua adaptação no futebol russo. Além das questões sociais, o atleta também se sente mais completo futebolisticamente devido as diferenças de estilos entre o que tinha no Brasil e o que encontrou na Europa, como um jogo mais físico, mais veloz e de mais transições.

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Revelado como um camisa oito com muita presença de área, Bitello viveu novas experiências na Rússia. Nos anos de Dínamo Moscou, o meia revelou ter feito diferentes funções em campo e demonstrou polivalência nos setores de ataque. E esses fatores são considerados trunfos para ser observado e testado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

- Quando cheguei aqui, o treinador me utilizava mais como ponta esquerda. Ele foi embora. Chegou outro e me utilizou mais como um camisa 10. E hoje tem um novo treinador que joga mais diferente. Sou um oito, mas quase um dez, porque ele não joga com 10 fixo. Ajudo a equipe diretamente com gols, assistências, mas o importante é a vitória. Estou fazendo um bom trabalho no Dínamo e hoje gosto mais de jogar como um 10. É onde consigo desempenhar o melhor futebol.

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No entanto, Bitello admitiu o desejo de voltar ao Brasil por conta da visibilidade, uma vez que os clubes russos fazem poucos jogos devido a proibição de disputar competições europeias desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. O meia acredita que voltar ao seu país natal também o aproximaria da Seleção Brasileira.

- Venho conversando com meu empresário. Desejo voltar, estar atuando em outro grande clube pra fazer bons jogos e chegar na Seleção. A Seleção está testando novas peças. Se não fosse essa questão da guerra, tem muitos clubes de qualidade que poderiam estar numa Champions aqui. Mas a questão de jogar no Brasil é aparecer mais, jogar mais jogos para chegar na Seleção. Quero voltar pro Brasil, mas não tenho preferência. E essas especulações surgem, pois estou fazendo um bom trabalho aqui há quatro temporadas. Fico feliz com as especulações, mas tenho minha cabeça aqui e se for pra sair pra outro clube, que seja o melhor possível.

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Em 2025, Bitello chegou a negociar com o Botafogo e esteve muito próximo de um retorno ao futebol brasileiro. O atleta comentou sobre a frustração da transferência não ter se concretizado, mas se mostrou focado em fazer um bom trabalho no Dínamo de Moscou em busca de novas oportunidades em um futuro próximo.

- Era o timing correto. Estava vivendo um bom momento aqui, com bons jogos. Dei o sinal positivo quando meu empresário falou sobre o Botafogo, é uma grande equipe. Mas aconteceram muitas coisas... Era pra ficar aqui, desempenhei bons jogos, mas era uma vontade voltar para o Brasil.

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Além do futebol, Bitello é um fã de videogame, personagens de anime e NBA, tendo Stephen Curry como referência. E falando em modelo, o brasileiro revelou sua maior inspiração no futebol desde o início de sua carreira.

- No futebol, um cara que me inspirou desde que surgi no Grêmio foi o Thiago Alcântara. Muita qualidade técnica, entendimento de jogo. Só de ver, aprendi bastante. Vendo vídeos... É um cara que tenho muita admiração. Quando comecei a jogar de oito no Grêmio, comecei a assistir os jogos dele, como tocava na bola, driblava o adversário e consegui pegar algumas dicas olhando nos vídeos, o que me ajudou bastante.

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Na atual temporada, Bitello soma três assistências e segue sendo um dos principais nomes do Dínamo de Moscou. Líder da Premier League Russa, o brasileiro encara o vice-líder CSKA Moscou, no domingo (18), em confronto direto pela 1ª colocação.

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