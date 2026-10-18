Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Na Rússia, Bitello deseja voltar ao Brasil e sonha com Seleção

Meia formado no Grêmio está em sua 4ª temporada no Dínamo de Moscou

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou, da Rússia
Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou, da Rússia (Foto: Divulgação)

No Dínamo de Moscou, Bitello não escondeu o desejo em voltar ao futebol brasileiro e buscar uma vaga na Seleção de Carlo Ancelotti. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia de 26 anos relembrou a negociação frustrada com o Botafogo e comentou sobre sua fase na Rússia.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Em sua quarta temporada no Dínamo de Moscou, Bitello diz se sentir em casa ao contar sobre sua adaptação no futebol russo. Além das questões sociais, o atleta também se sente mais completo futebolisticamente devido as diferenças de estilos entre o que tinha no Brasil e o que encontrou na Europa, como um jogo mais físico, mais veloz e de mais transições.

continua após a publicidade

Revelado como um camisa oito com muita presença de área, Bitello viveu novas experiências na Rússia. Nos anos de Dínamo Moscou, o meia revelou ter feito diferentes funções em campo e demonstrou polivalência nos setores de ataque. E esses fatores são considerados trunfos para ser observado e testado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

- Quando cheguei aqui, o treinador me utilizava mais como ponta esquerda. Ele foi embora. Chegou outro e me utilizou mais como um camisa 10. E hoje tem um novo treinador que joga mais diferente. Sou um oito, mas quase um dez, porque ele não joga com 10 fixo. Ajudo a equipe diretamente com gols, assistências, mas o importante é a vitória. Estou fazendo um bom trabalho no Dínamo e hoje gosto mais de jogar como um 10. É onde consigo desempenhar o melhor futebol.

continua após a publicidade

No entanto, Bitello admitiu o desejo de voltar ao Brasil por conta da visibilidade, uma vez que os clubes russos fazem poucos jogos devido a proibição de disputar competições europeias desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. O meia acredita que voltar ao seu país natal também o aproximaria da Seleção Brasileira.

- Venho conversando com meu empresário. Desejo voltar, estar atuando em outro grande clube pra fazer bons jogos e chegar na Seleção. A Seleção está testando novas peças. Se não fosse essa questão da guerra, tem muitos clubes de qualidade que poderiam estar numa Champions aqui. Mas a questão de jogar no Brasil é aparecer mais, jogar mais jogos para chegar na Seleção. Quero voltar pro Brasil, mas não tenho preferência. E essas especulações surgem, pois estou fazendo um bom trabalho aqui há quatro temporadas. Fico feliz com as especulações, mas tenho minha cabeça aqui e se for pra sair pra outro clube, que seja o melhor possível.

continua após a publicidade

Em 2025, Bitello chegou a negociar com o Botafogo e esteve muito próximo de um retorno ao futebol brasileiro. O atleta comentou sobre a frustração da transferência não ter se concretizado, mas se mostrou focado em fazer um bom trabalho no Dínamo de Moscou em busca de novas oportunidades em um futuro próximo.

- Era o timing correto. Estava vivendo um bom momento aqui, com bons jogos. Dei o sinal positivo quando meu empresário falou sobre o Botafogo, é uma grande equipe. Mas aconteceram muitas coisas... Era pra ficar aqui, desempenhei bons jogos, mas era uma vontade voltar para o Brasil.

continua após a publicidade

Além do futebol, Bitello é um fã de videogame, personagens de anime e NBA, tendo Stephen Curry como referência. E falando em modelo, o brasileiro revelou sua maior inspiração no futebol desde o início de sua carreira.

- No futebol, um cara que me inspirou desde que surgi no Grêmio foi o Thiago Alcântara. Muita qualidade técnica, entendimento de jogo. Só de ver, aprendi bastante. Vendo vídeos... É um cara que tenho muita admiração. Quando comecei a jogar de oito no Grêmio, comecei a assistir os jogos dele, como tocava na bola, driblava o adversário e consegui pegar algumas dicas olhando nos vídeos, o que me ajudou bastante.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Bitello soma três assistências e segue sendo um dos principais nomes do Dínamo de Moscou. Líder da Premier League Russa, o brasileiro encara o vice-líder CSKA Moscou, no domingo (18), em confronto direto pela 1ª colocação.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou contra o Rubin Kazan, pelo Campeonato Russo
Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou contra o Rubin Kazan, pelo Campeonato Russo (Foto: Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Kauan Santos, revelado nas categorias de base do Palmeiras, hoje joga nos Emirados Arabes

Futebol Internacional

Cria do Palmeiras, Kauan Santos vive noite mágica em clássico nos Emirados Árabes

Há 9 horas
Comandante criticou diretamente a atuação da arbitragem neste duelo (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Futebol Internacional

Técnico detona arbitragem em goleada do Barcelona

Há 10 horas
José Mourinho, atual comandante do Real Madrid (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Flamengo

Ex-Flamengo comenta sobre futuro no Real Madrid: 'Por que não?'

Há 11 horas
André Jardine

Futebol Internacional

Com brilho de dupla ex-Palmeiras, time de André Jardine vence clássico nos Emirados

Há 12 horas
Juninho comemora gol marcado pelo Pumas na Liga MX

Futebol Internacional

Juninho marca duas vezes, e Pumas volta a vencer na Liga Mexicana

Há 12 horas
Yamal e Gabriel Jesus em goleada do Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Futebol Internacional

Flick exalta atuação de ex-Palmeiras e Yamal em goleada do Barcelona

Há 12 horas
Mais LANCE!
Aston Villa x Newcastle

Aston Villa vence Newcastle e respira na Premier League

Gabriel Jesus contra o Betis em jogo de futebol, disputando a bola perto da área.

Atuação de Gabriel Jesus em Betis x Barcelona viraliza: 'Tem que ser'

Lamine Yamal apoiado na bandeira de escanteio em Betis x Barcelona

Barcelona de Flick vence, e time tem melhor início de temporada da história; entenda

Jogador do PSG celebra em campo, camisa branca com logotipo Qatar Airways.

PSG vence o Strasbourg de virada e pressiona Monaco de Filipe Luís

Lamine Yamal x Neymar: as semelhanças dos craques

Lamine Yamal faz golaço e lembra Neymar: veja semelhanças

Lamine Yamal, Barcelona, comemora gol com os braços abertos em campo, torcida ao fundo.

Veja os gols de Barcelona x Betis; Lamine Yamal marcou à la Neymar

Jogadores do Monaco comemorando

Ex-rivais no Rio, Filipe Luís e Ancelotti duelam pela ponta na França

Goleiro do Liverpool FC, em uniforme amarelo, celebra com luvas azuis durante jogo da Premier League contra Brentford.

De virada, Liverpool vence o Brentford fora de casa na Premier League

Jogador do Manchester City comemora gol com os braços abertos em estádio lotado.

Com brilho de Haaland, Manchester City vence o Ipswich na Premier League

Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Jogadores do Atlético de Madrid se abraçam, torcedores ao fundo.

Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La Liga

José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Mourinho defende Vinicius Júnior: 'Se fosse eu, não estaria aqui'

Goleiro de amarelo disputando bola com jogadores de branco e azul, em estádio com torcida ao fundo.

Dibu Martínez sai de maca após choque de cabeça em jogo do Chelsea