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Europeus exaltam brasileiro na Premier League: 'Incrível'

Evanilson leva web abaixo com assistência em jogo do Bournemouth

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
18/10/2026 10:56
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Destaque do Bournemouth, atuação de Evanilson repercute (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)
Destaque do Bournemouth, atuação de Evanilson repercute (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

O brasileiro e ex-Fluminense, Evanilson, está sendo destaque na vitória parcial do Bournemouth diante do Sunderland pelo placar de 1 a 0, em confronto válido pela 7ª rodada da Premier League. O atacante deixou o companheiro quase sem goleiro para balançar as redes e abrir o placar no duelo.

Além do feito com mudança direta no placar, Evanilson também provocou a expulsão de Kevin Danso em uma falta sofrida após uma jogada em que esteve em claras condições de gol.

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Ex-Fluminense é destaque na Premier League

Tradução: Evanilson deve estar com fome, pois não deixou Kevin Danso vivo nos primeiros 15 minutos.

Tradução: Evanilson é o melhor jogador do mundo.

Tradução: Marcus Tavernier abre o placar para o Bournemouth. Que assistência de Evanilson

Tradução: Evanilson é um jogador de futebol incrível.

Passagem do Brasileiro na Europa

Evanilson chegou ao Bournemouth em agosto de 2024, vindo do Porto, depois de construir sua reputação no futebol brasileiro. Sua carreira passou por Fluminense, Tombense, Šamorín e Porto, e foi em Portugal que ele se consolidou, com 37 gols em 96 jogos de liga pelo Porto.

Ele estreou em 25 de agosto de 2024, contra o Newcastle, e teve uma primeira temporada sólida na Inglaterra. Em 2025/26, foi presença constante no time de Andoni Iraola: 36 jogos na Premier League, 32 como titular, e seis gols. Abriu a campanha marcando na vitória por 1-0 sobre o Tottenham, mas terminou a temporada sem marcar nas últimas seis partidas, mesmo com o time em boa fase.

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O desempenho também despertou interesse no Brasil: o Flamengo queria contratá-lo e teve a primeira proposta rejeitada. Ainda assim, Evanilson tem contrato com o Bournemouth até junho de 2029 e segue como camisa 9 do clube, agora também na Liga Europa 2026/27.

Evanilson se destacou no Fluminense em 2020 (Foto: Ben Stansall / AFP)
Evanilson se destacou no Fluminense em 2020 (Foto: Ben Stansall / AFP)
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